La québécoise Nexapp parmi les meilleures entreprises en croissance au Canada

Nexapp, une entreprise de Montréal qui crée des solutions logicielles destinées aux équipes de développement figure au classement des meilleures entreprises en croissance du Globe and Mail, dévoilé la semaine dernière. L’entreprise, qui est derrière le logiciel Axify, se classe au 82e rang parmi 430 entreprises canadiennes.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette reconnaissance, alors que nous nous tenons aux côtés d’entreprises canadiennes inspirantes et innovantes », déclare Jonathan Lessard, président et cofondateur de Nexapp dans un communiqué. « Nous croyons que notre culture d’entreprise et nos valeurs partagées, telles que la collaboration, la confiance, le professionnalisme et l’engagement, sont les ingrédients clés de notre succès et nous permettront de poursuivre notre expansion partout au Canada et aux États-Unis au cours des prochains mois. »

Nexapp a réalisé plus d’une centaine de projets de développement de logiciels durables depuis sa création en 2014. Elle a développé des partenariats commerciaux et technologiques avec des entreprises telles que Bim One, Optel, MedHelper et GPHY. La société emploie aujourd’hui plus de soixante-dix personnes. Principalement axée sur les secteurs de l’assurance, de la finance, du commerce de détail, du divertissement, du transport et médical au Québec, l’entreprise prévoit des revenus de 7 millions de dollars pour 2022, une croissance de 27 % par rapport à 5,5 millions de dollars en 2021.

Canada’s Top Growing Companies est un classement éditorial du Globe and Mail qui célèbre chaque année les réalisations entrepreneuriales les plus audacieuses. Il est établi sur la base du pourcentage de croissance des revenus au cours des trois dernières années. Dans le cas de Nexapp, la croissance de son chiffre d’affaires est confirmée à 563 %.

La liste complète des gagnants 2022 est publiée dans le numéro d’octobre du magazine Report on Business et elle est disponible en ligne ici (en anglais).