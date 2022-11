Selon le rapport d’évaluation des fournisseurs de services d’intelligence artificielle (IA) au Canada 2022 d’IDC MarketScape, la montréalaise CGI se positionne comme « leader ». Le rapport, qui est une première pour le marché canadien, définit trois des services commerciaux les plus importants dont les acheteurs ont besoin de la part des fournisseurs d’IA : la cybersécurité, l’automatisation intelligente et les solutions d’IA spécifiques à l’industrie.

Le rapport souligne aussi l’expertise sectorielle de CGI en matière d’analytique canadienne et de mise en place de l’IA dans plusieurs secteurs, notamment la santé et les sciences de la vie, le secteur public, les services publics et les services financiers.

« CGI est en mesure de voir la stratégie de bout en bout pour un client », explique Warren Shiau, vice-président de la recherche en matière d’IA et d’analytique chez IDC MarketScape Canada. « CGI est positionnée pour répondre aux conditions du marché local qui sont pertinentes sur le marché canadien; elle se concentre sur l’analyse des opérations et du flux de travail, ce qui est vraiment distinct. Une des forces que nous avons vue chez CGI est sa capacité à exploiter les données et à permettre une rentabilité immédiate pour ses clients. »

Ce sont 12 fournisseurs d’IA actifs au Canada qui ont été évalués dans le cadre de la production du rapport sur des caractéristiques « quantitatives et qualitatives » qui expliquent leur succès dans le marché des services d’IA.

Du côté de CGI, sa vice-présidente, services-conseils a expliqué : « Nous avons pris la décision de fournir des services complets en plateformes de numérisation et de données, de l’ingestion de données à la visualisation des données, l’IA et l’apprentissage automatique. Grâce à l’IA, les entreprises peuvent prendre des décisions fondées sur des preuves et voir où elles peuvent profiter de plus grandes opportunités et réduire les risques pour faire les choses de manière plus efficace. CGI est un accélérateur qui, grâce à ses offres de services en analytique et en IA, permet d’obtenir plus rapidement des perspectives stratégiques et des résultats pour ses clients. Ce rapport, le premier à porter sur le marché canadien de l’IA, constitue une validation importante de la part d’un tiers et de nos clients, qui confirment que nous obtenons de bons résultats dans le domaine de l’IA. »