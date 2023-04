CGI et Fraport AG concluent un partenariat pour la transformation numérique à l’aéroport de Francfort

CGI vient de conclure une entente de 5 ans avec Fraport AG, qui exploite l’aéroport de Francfort, pour accélérer la transformation numérique de l’aéroport. Fraport AG exerce ses activités dans 29 aéroports sur 4 continents. L’entente vise à optimiser l’expérience client des usagers de l’aéroport de Francfort et accroître sa compétitivité grâce à de nouveaux modèles d’affaires numériques et des technologies novatrices.

« Nous réalignons les opérations de l’aéroport de Francfort aux technologies d’aujourd’hui, une tâche colossale. Toutefois, nous avons sélectionné un partenaire flexible et compétent, à savoir CGI », a indiqué le Dr Wolfgang Standhaft, chef de la direction informatique de Fraport AG. « Nous sommes enthousiastes de collaborer avec CGI sur de nouvelles idées et solutions que nous pouvons mettre en œuvre conjointement, rapidement et de façon sécuritaire. »

L’un des objectifs clés de l’entente vise à migrer davantage d’applications de l’aéroport vers le nuage dans le cadre d’une refonte stratégique des TI, soutenue par une approche équilibrée axée sur le nuage, explique CGI dans un communiqué.

Par ailleurs, Fraport et CGI travailleront ensemble afin de jeter les bases pour l’intégration d’autres technologies avancées telles que l’automatisation intelligente et l’intelligence artificielle aux opérations de l’aéroport. L’objectif de Fraport est d’exploiter ces technologies en vue de soutenir le personnel de l’aéroport dans ses tâches quotidiennes, particulièrement pour les services d’assistance en escale.

CGI fournira ainsi des services de conseil, des solutions infonuagiques, des services de TI en mode délégué ainsi que des services de gestion du changement dans l’optique d’aider Fraport AG à intégrer ses nouveaux processus et à introduire de nouvelles façons de travailler.

Fraport AG a sélectionné CGI entre autres en raison de sa proximité régionale, la société comptant plus de 1 000 professionnels spécialisés en aéronautique établis à proximité du siège social de Fraport AG, à Francfort.