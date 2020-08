Canon propose la sauvegarde automatique dans Google Photos

Catherine Morin - 27/08/2020

Les utilisateurs d’appareils photo Canon récents peuvent maintenant télécharger automatiquement des photos et des vidéos sur la plateforme Google Photos avec leur téléphone.

Cette option de sauvegarde automatique fonctionne avec la plus récente version de l’application mobile Canon pour Android et iOS.

Les utilisateurs peuvent ajouter leur appareil photo à l’application et le paramétrer pour transférer automatiquement des images de qualité originale de l’appareil vers Google Photos.

Cette intégration élimine le processus manuel habituel qui consiste à connecter physiquement l’appareil ou ses cartes mémoire à un ordinateur.

Le service est pour l’instant offert aux abonnés de Google One, l’application de gestion de stockage de Google. Le géant du Web propose aux clients de Canon un essai d’un mois de Google One avec 100 Go de stockage. Les plans commencent ensuite à deux dollars par mois.

En février dernier, Canon avait lancé son propre service de sauvegarde infonuagique, image.canon, qui permet de transférer automatiquement des photos et des vidéos vers Google Drive ou YouTube.

Au début du mois, Canon a dû suspendre le service après la disparition de certaines images et vidéos stockées. Adobe a rencontré le même genre de problème la semaine dernière, alors que des photos synchronisées avec son application Lightroom ont été supprimées définitivement.

Google Photos n’a cependant pas connu ce genre d’incident jusqu’à maintenant.

Tags: Android