B2BQuotes devient helloDarwin

Marie Pâris - 01/06/2021

La jeune pousse montréalaise B2BQuotes a clôturé un financement de démarrage de 2 millions de dollars afin de développer sa plateforme, rebaptisée HelloDarwin, qui réunit des entreprises et des fournisseurs de services « Business to Business» (B2B).

Fondée en 2017, HelloDarwin proposait à l’époque une plateforme offrant des devis pour des projets Web et marketing aux entreprises à la recherche de prestataires de services (développeurs, consultants indépendant ou encore agences de marketing).

En 2020, HelloDarwin a suivi trois programmes d’accélération (Next AI, FounderFuel et DMZ) et a décidé d’aller au-delà des devis et de devenir un guichet unique, en fournissant une gestion de compte personnalisée pour les entreprises en plus de les mettre en relation avec les bons fournisseurs de services. La startup offre désormais une gamme plus large de services B2B : développement d’applications, production vidéo, commerce électronique, planification des ressources d’entreprise, etc.

Sur la plateforme, l’entreprise remplit un formulaire décrivant son projet. Ensuite, l’algorithme de la jeune pousse sélectionne trois ou quatre des partenaires les plus appropriés pour le projet. HelloDarwin effectue toutes les vérifications préalables, y compris les antécédents des fournisseurs de services et des clients, et aide à gérer les attentes de l’entreprise d’un point de vue budgétaire.

Les entreprises peuvent utiliser la plateforme gratuitement, mais les fournisseurs de services paient pour soumissionner sur des projets. À ce jour, la startup a aidé plus de 6 000 entreprises et compte plus de 4 000 prestataires de services sur sa plateforme. HelloDarwin emploie une quarantaine de personnes, un chiffre que le président-directeur général espère amener à 75 d’ici la fin de l’année.

Là où le fondateur pense que sa startup peut se démarquer, c’est avec la composante humaine de son offre. Selon lui, la plupart des entreprises concurrentes n’incluent pas d’élément humain dans leur processus de sélection.

L’expansion géographique est l’un des principaux objectifs de ce dernier cycle de financement : HelloDarwin est disponible partout au Canada, mais son président cherche à consolider sa part de marché au Québec et à se lancer aux États-Unis cet automne.

Tags: B2B