AWS investit 100 millions de dollars dans un nouveau centre d’innovation en IA générative

Amazon Web Services (AWS) annonçait récemment qu’elle investirait 100 millions de dollars dans un programme qu’elle appelle le Generative AI Innovation Center qui connectera les experts en intelligence artificielle (IA) et en apprentissage automatique (AA) d’AWS avec les clients pour les aider à construire et déployer des produits et services d’IA générative.

Le directeur général, Adam Selipsky, a déclaré que ce nouveau programme aidera les clients à « devenir réels avec l’IA, à aller au-delà de la conversation ».

L’investissement pourrait être considéré comme un moyen de rattraper Azure de Microsoft et Google, qui ont pris les devants sur le marché de l’IA générative, selon un rapport de Bloomberg. L’entreprise vante néanmoins ses 25 ans d’expérience en IA et plus de 100 000 clients utilisant les services AWS IA et AA.

« Le Generative AI Innovation Center fait partie de notre objectif d’aider chaque organisation à tirer parti de l’IA en fournissant des services d’IA générative flexibles et rentables pour l’entreprise, aux côtés de notre équipe d’experts en IA générative, pour tirer parti de tout ce que cette nouvelle technologie a à offrir », a déclaré Matt Garman, vice-président senior des ventes, du marketing et des services mondiaux chez AWS.

Les entreprises de la santé et des sciences de la vie, par exemple, chercheront des moyens d’accélérer la découverte de médicaments, tandis que les fabricants peuvent créer des solutions pour réinventer la conception et les processus industriels, indique le communiqué.

Avec l’aide d’experts en IA générative d’AWS et du réseau de partenaires AWS, la société proposera une formation et aidera les clients à sélectionner les bons modèles, à relever les défis techniques et commerciaux, à développer des preuves de concept et à créer des plans pour lancer des solutions à grande échelle. L’équipe du Centre d’innovation de l’IA générative fournira également des conseils sur les pratiques d’IA responsables et l’optimisation des opérations de ML pour réduire les coûts.

Les clients peuvent apprendre à utiliser les services d’IA générative d’AWS, notamment Amazon CodeWhisperer, Amazon Bedrock et la propre famille de modèles de fondation (MF) d’Amazon, Amazon Titan, qui sont accessibles via une API. Ils peuvent également former, exécuter et déployer leurs modèles à l’aide de l’infrastructure AWS, y compris Amazon SageMaker ou utiliser Amazon SageMaker Jumpstart pour déployer certains des MF les plus populaires d’aujourd’hui.

« Les grandes questions sont : “Que signifie l’IA générative pour mon secteur ? Et pour mon entreprise ?” C’est ce que nous avons entendu de la part de nombreux clients », a déclaré Uwem Ukpong, vice-président des services mondiaux chez AWS, dans un article de blog. « Ça a été une lame de fond. »

Pour aider les entreprises à démarrer avec l’IA générative aujourd’hui, il a partagé les trois recommandations suivantes :

Comprenez les fondements des modèles d’IA/AA, comment l’IA traditionnelle a conduit à l’IA générative et à quoi ressemble une IA responsable.

Examinez les données dont vous disposez et comprenez le potentiel que l’IA générative peut débloquer à partir de ces données.

Identifiez les cas d’utilisation de la manière dont l’IA générative peut créer des expériences nouvelles et précieuses pour les clients ou améliorer les résultats de l’entreprise. M. Ukpong a ajouté : « Faites passer certains de ces cas d’utilisation du “domaine du possible” au “domaine de la pratique”. Soyez stratégique et soyez précis. »

Les premiers utilisateurs du programme incluent Twilio, Highspot, Lonely Planet et Ryanair.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.