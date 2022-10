Amazon Canada ouvre un centre robotisé près d’Ottawa

Amazon Canada célèbre l’ouverture de sa toute nouvelle installation robotisée, nommée YOW3, à Barrhaven, en Ontario. YOW3 est la seule installation de ce type au Canada et l’une des cinq à l’échelle mondiale.

Amazon vise à créer plus de 2 500 emplois et à offrir aux salariés la possibilité de travailler aux côtés des nouvelles technologies.

« Ce nouveau centre de distribution ultramoderne a créé des milliers d’emplois à Ottawa. Je suis convaincu que nous poursuivrons sur cette lancée et continuerons d’attirer des investissements et des emplois d’autres entreprises mondiales, renforçant ainsi la réputation d’Ottawa en tant que plaque tournante idéale pour la logistique et la distribution », a déclaré le maire Jim Watson.

Le centre YOW3 pourra entreposer jusqu’à 20 millions d’articles à la fois et couvrira plus de 2,6 millions de pieds carrés sur quatre étages.

Les robots ROBIN, RWC4 et Kemit d’Amazon sont chacun conçus pour améliorer l’expérience des employés en améliorant la sécurité et la productivité :

ROBIN : Un bras robotisé qui peut segmenter, saisir, manipuler, identifier et placer un colis sur un robot de tri. Il contribuera à améliorer l’expérience des employés en soutenant les employés avec des tâches répétitives.

RWC4 : Un bras robotisé qui trie les bacs, les unités logistiques d’un centre d’installation Amazon, par destination et assemble des palettes.

Kemit : un chariot qui tracte des bacs vides dans toute l’installation et peut ajuster sa vitesse et son itinéraire selon les besoins.

« En utilisant des robots, nous pouvons aider les employés avec des tâches qui impliquent de soulever des objets lourds ou des mouvements répétitifs », a déclaré Harsh Khaitan, directeur régional des opérations d’Amazon Canada. « Nous pilotons et mettons en œuvre la technologie dans le but d’accroître la sécurité, d’améliorer l’expérience de nos employés et de répondre aux besoins de nos clients. »

Les autres technologies de l’installation comprennent des stations d’emballage semi-automatisées fabriquées au Canada, plus de 12 kilomètres de convoyeurs et des stations d’arrimage semi-automatisées.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois