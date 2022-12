Twitter perdrait plus de 32 millions d’utilisateurs dans le monde d’ici 2024, selon un rapport

Un rapport publié la semaine dernière par le service de recherche Insider Intelligence prédit que Twitter connaîtra un exode important au cours des deux prochaines années qui, dans le monde, totalisera plus de 32,7 millions d’utilisateurs d’ici la fin de 2024.

L’hypothèse de base pour ses prévisions, indique le rapport, est qu’avec le nouveau propriétaire Elon Musk apportant des changements fondamentaux à la plate-forme, les problèmes techniques et le contenu offensant feront fuir les utilisateurs.

Insider Intelligence, qui a commencé à suivre Twitter en 2008, prévoit une « croissance stable » cette année, qui s’élèvera à 368,4 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde. Ce nombre tombera à 353,9 millions d’utilisateurs en 2023 – une baisse de 3,9 % – puis chutera encore de 5,1 % en 2024 à 335,7 millions d’utilisateurs.

Jasmine Enberg, analyste principale chez Insider Intelligence, a déclaré qu’ « il n’y aura pas un seul événement catastrophique qui mettra fin à Twitter. Au lieu de cela, les utilisateurs commenceront à quitter la plate-forme l’année prochaine car ils seront frustrés par les problèmes techniques et la prolifération de contenus haineux ou peu recommandables. »

« Ce qui reste du personnel de Twitter, travaillant 24 heures sur 24, ne sera pas en mesure de contrer les problèmes d’infrastructure et de modération de contenu de la plate-forme. »

Les projections d’utilisation font suite à une prévision le mois dernier d’une réduction de 39,1 % des revenus publicitaires de Twitter au cours des deux prochaines années.

Mme Enberg a déclaré à l’époque qu ‘« avant la prise de contrôle, l’activité publicitaire de Twitter souffrait déjà de l’incertitude économique. »

« Combinez le comportement erratique de Musk, son manque de plan clair pour les activités publicitaires de Twitter, ainsi que les craintes de désinformation et d’exode des utilisateurs, et de nombreux annonceurs suspendent leur publicité sur une plate-forme qui n’est déjà pas essentielle dans les plans média de nombreuses entreprises. »

C’est ce qui se produit déjà aux États-Unis, selon l’enquête. Bien que des statistiques spécifiques pour le Canada n’étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse, Twitter perdra plus d’utilisateurs aux États-Unis que dans tous les autres pays suivis par Insider Intelligence.

La plate-forme pourrait perdre plus de 3,6 millions d’utilisateurs américains l’année prochaine, soit une baisse de 6,3 % par rapport à cette année et chutera de 8,3 % supplémentaires en 2024 et totalisera 50,5 millions d’utilisateurs, ce qui, selon le rapport, est le « niveau le plus bas que la plate-forme ait atteint depuis 2014 ».

« Les pertes de revenus et de personnel ont rendu plus difficile pour Musk la livraison de nouveaux produits susceptibles d’augmenter l’utilisation et l’engagement », a déclaré Jasmine Enberg. « Son objectif principal en 2023 sera de relancer le moteur de revenus de Twitter, après avoir perdu bon nombre de ses plus grands annonceurs et une longue queue d’autres annonceurs qui ont discrètement quitté la plate-forme. »

« Musk ne peut pas atteindre son objectif de refonte du modèle de monétisation de Twitter pour le rendre moins dépendant de la publicité s’il ne peut pas générer de revenus à court terme, et il est dans la position peu enviable de convaincre les annonceurs de dépenser sur une plate-forme qui a longtemps été embourbée dans les problèmes de monétisation et n’est pas essentielle à leurs plans média. »

La baisse du nombre d’utilisateurs américains devrait avoir lieu dans tous les groupes d’âge, mais elle se concentrée sur les groupes d’âge des moins de 25 ans et des plus de 45 ans, au sujet desquels Insider Intelligence a déclaré : « De nombreux utilisateurs actuels de la plate-forme sont des utilisateurs plus marginaux qui ne sont pas aussi fidèles, et il sont moins disposés à tolérer une expérience dégradante. »

Il y aura également une baisse dans les principaux groupes d’utilisateurs âgés de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans, révèlent les résultats, mais de moindre importance car un plus grand nombre de ces utilisateurs sont ce que Insider Intelligence a décrit comme des utilisateurs quotidiens plus dévoués.

Jamine Enberg a noté que « rien n’est certain en ce qui concerne l’avenir de Twitter, sauf que tout est incertain. Si Musk parvient à éviter les problèmes de service et les pannes potentielles, à résoudre les problèmes de modération de contenu de la plate-forme et à intégrer de nouveaux services dans l’application pour générer des revenus, il pourra peut-être encore inverser le cours de l’exode des utilisateurs. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.