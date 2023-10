Les petites entreprises canadiennes sont optimistes quant à l’avenir, selon un rapport

Les petites entreprises canadiennes se sentent très optimistes quant à leur avenir, selon le quatrième rapport Path to Impact de la Banque Scotia. Le rapport indique que 66 pour cent des propriétaires d’entreprise sont extrêmement optimistes quant au futur de leur entreprise. De plus, la moitié des personnes interrogées ont déclaré que leur situation s’était améliorée depuis le pic de la pandémie.

Même si la majorité des personnes interrogées se déclarent optimistes quant à l’avenir, 55 pour cent des propriétaires de petites entreprises déclarent se sentir menacés par l’augmentation des coûts due à l’inflation ou aux taux d’intérêt. Les autres préoccupations des entreprises comprennent les problèmes d’approvisionnement (24 pour cent), la satisfaction de la demande (23 pour cent) et l’embauche (23 pour cent).

Implémentation de la technologie

Dans le domaine de la technologie, 18 pour cent des propriétaires d’entreprises canadiennes ont mis en œuvre des améliorations numériques pour répondre à la demande. Parmi ce un cinquième des répondants à l’enquête :

Quarante et un pour cent ont installé des programmes de réunion virtuelle

Trente-six pour cent ont introduit la robotique pour rationaliser leurs opérations

Trente-cinq pour cent ont mis en œuvre une plateforme de données infonuagique

Trente pour cent ont introduit le paiement sans contact

Concernant les besoins croissants de leur entreprise, les propriétaires de petites entreprises estiment que la technologie de l’intelligence artificielle (44 pour cent) et un meilleur accès aux conseils financiers (43 pour cent) seraient les solutions les plus efficaces.

Le rapport comprend ces autres résultats d’enquête :

Les propriétaires d’entreprise âgés de 18 à 34 ans anticipent un besoin de financement plus important que ceux de plus de 55 ans (63 pour cent contre 21 pour cent)

90 pour cent des propriétaires de petites entreprises ont demandé conseil ou du soutien au cours des deux dernières années.

30 pour cent se sont tournés vers les ressources numériques de leur banque, soit une augmentation par rapport aux 24 pour cent de l’année dernière.

« En raison de ces préoccupations financières omniprésentes, de plus en plus de propriétaires d’entreprise demandent de l’aide, du soutien et des conseils », a déclaré Jascha Jabes, vice-président, petites entreprises de la Banque Scotia. « La Banque Scotia connaît les besoins complexes des propriétaires de petites entreprises et, même s’il est encourageant de constater une confiance accrue, les clients continuent de rechercher des conseils personnalisés, adaptés à leur situation particulière. »

Recommandations pour les propriétaires de petites entreprises

Dans son communiqué, la Banque Scotia a offert les conseils suivants :

Garantissez l’accès au capital pour vous aider à développer ou à maintenir votre entreprise et à protéger votre trésorerie. Retenez des options de financement pour aider à maintenir l’impact futur. Investissez dans des outils numériques, y compris l’IA, pour gagner en efficacité et rationaliser les opérations. Appuyez-vous sur des conseillers bancaires expérimentés et compétents pour des conseils personnalisés.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.