TikTok serait « l’application la plus gourmande en données »

Des experts en cybersécurité de VPNOverview.com, dont le siège est aux Pays-Bas, ont récemment entrepris une recherche unique : Étant donné que beaucoup d’entre nous téléchargeons des applications qui transforment le visage, à quel point les données d’une personne sont-elles en sécurité entre les « mains » de ces applications ?

Dans le cadre de leur recherche, les chercheurs ont étudié les politiques de confidentialité des applications de transformation de visage les plus téléchargées sur Google Play Store et Apple App Store afin de déterminer quels types de données pourraient être collectées et combien de temps chaque développeur d’applications pourrait les conserver.

« Elles ont été divisés en cinq catégories », indique le communiqué annonçant les résultats de l’étude. « Les applications de vieillissement, de changement de genre, d’embellissement, de changement de visage et de changement de corps. Huit types de données ont été identifiés à partir des politiques de confidentialité.

Coordonnées – Contacts téléphoniques de l’utilisateur

Informations financières – Informations de carte de crédit/débit

Appareil photo et photos – Accès à l’appareil photo et à la galerie de photos

Informations sur les réseaux sociaux – Informations accessibles au public sur les comptes de réseaux sociaux liés

Informations de localisation – Emplacement exact de l’utilisateur

Contenu utilisateur – Tout le contenu généré à l’aide de l’application

Données personnelles – Prénom, nom, adresse, numéro de téléphone

Données d’utilisation – Interactions avec l’application, par exemple combien de fois ils l’ont utilisée et pendant combien de temps.

« Les applications nécessitent l’accès à certaines données pour pouvoir fournir le service annoncé, par exemple, TikTok requiert l’accès à votre appareil photo pour que vous puissiez filmer une vidéo », indique le communiqué.

« Cependant, de nombreuses applications ont tendance à demander des données qui ne sont pas nécessairement essentielles pour les services qu’elles fournissent. En fait, sur les quarante applications étudiées, 68 % ont collecté des données de localisation auprès de leurs utilisateurs, tandis que 40 % des applications ont collecté des données sur le contenu des utilisateurs, bien qu’il s’agisse principalement d’applications de retouche photo et de filtrage. TikTok, Snapchat, Oldify, Facetune et FACEinHOLE se sont avérés collecter ces deux types de données.

Les principales conclusions ont révélé que :

38 applications de transformation de visage sur 40 collectaient des données qui ne sont pas essentielles aux services qu’elles fournissent.

Les applications plus anciennes collectent le plus de données, y compris les informations financières et les médias sociaux.

TikTok collecte des données de chaque catégorie de l’étude et conserve indéfiniment le contenu de l’utilisateur.

Quant à la meilleure façon de protéger ses données personnelles lors de l’utilisation d’applications de transformation de visage, les chercheurs de VPNoverview.com suggèrent ce qui suit :

Ne téléchargez que des applications fiables à partir de sources officielles.

Maintenez tous les logiciels à jour.

Utilisez un VPN, qui, disent-ils, « masquera votre adresse IP, cryptera votre trafic de données, contournera la censure gouvernementale et vous permettra de télécharger des fichiers de manière anonyme ».

Limitez la quantité d’informations présentes sur vos comptes de médias sociaux.

Renseignez-vous sur l’application et soyez conscient des autorisations qu’elle exige.

La société recommande aux individus de « demeurer vigilants et critiques quant au type de données que ces applications collectent et où elles peuvent les utiliser. Les applications et services “gratuits” doivent être lucratifs. Si les utilisateurs ne paient pas pour les services, il est probable que les entreprises derrière ses applications gagneront de l’argent ailleurs, en fournissant des données. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.