Telus connectera 25 000 foyers québécois à Internet haute vitesse

Catherine Morin - 21/09/2020

Après Cogeco et Bell, au tour de Telus d’annoncer l’expansion de son service Internet haute vitesse au Québec.

Le fournisseur de télécommunications déploiera ses réseaux d’Internet à très haute vitesse et par fibre optique dans 25 000 foyers et entreprises supplémentaires d’ici 2021.

Cette offre s’adresse à 45 communautés éloignées et à faible densité démographique du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord et de la Gaspésie.

Dans le contexte actuel de pandémie, le groupe Telus estime que ce projet permettra de stimuler l’économie de ces régions tout en fournissant les outils numériques nécessaires aux familles et aux entreprises pour les aider à s’adapter à la nouvelle réalité.

« Nous poursuivons activement le déploiement accéléré de nos réseaux aux quatre coins du Québec et nous sommes impatients de participer, avec nos investissements privés, à la relance économique de notre province, a souligné François Gratton, président du groupe Telus. Nous partageons avec nos clients de la province plus de 90 ans d’histoire. Issue de l’acquisition de QuébecTel et d’entrepreneurs québécois, notre entreprise a toujours gardé la même vision : celle d’être profondément ancrée dans les communautés locales qu’elle dessert, tout en accordant la priorité à ses clients.»

Selon M. Gratton, le projet permettra à 99 % des usagers de Telus en territoire québécois d’accéder au service d’Internet haute vitesse. Parmi eux, 93 % auront un lien direct au réseau PureFibre, qui repose entièrement sur la fibre optique.

L’entreprise a injecté près de 27 milliards de dollars dans l’économie québécoise au cours des 20 dernières années, a indiqué M. Gratton. Ces sommes ont notamment permis d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité des réseaux, en accordant une attention particulière aux localités éloignées.

Québec et Ottawa ont investi un total de 72 millions de dollars pour faciliter le nouveau déploiement.

Pour Marie-Christine D’Amours, vice-présidente de Telus, solutions consommateurs et expérience client au Québec, ces investissements ont une importance cruciale « durant cette période difficile et éprouvante, alors que les citoyens comptent sur une connectivité fiable et rapide pour garder le contact avec leurs proches, consulter un professionnel de la santé ou continuer leurs études et activités professionnelles ».

Mme D’Amours a précisé que le réseau de Telus avait les vitesses et la robustesse nécessaires pour encaisser une hausse d’utilisation d’Internet à la maison d’environ 40 % durant le confinement.

