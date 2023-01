Tecsys annonce une nouvelle solution de gestion du commerce électronique 

Tecsys Inc., une entreprise québécoise du domaine de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et du commerce omnicanal annonçait il y a quelques jours une nouvelle solution d’exécution du commerce électronique de type « entrepôt dans un entrepôt ». Elle permet aux détaillants et aux marques de réaliser une exécution parfaite du commerce électronique tout en laissant intacts les modèles existants de gros et de distribution ainsi que les anciens systèmes, précise la société.

Le modèle de l’entrepôt dans un entrepôt permet aux détaillants de répondre à l’évolution rapide des demandes des clients et à améliorer les processus d’exécution des commandes en ligne en continuant à exploiter les centres et les infrastructures d’exécution existants. Cette stratégie permet d’utiliser plus efficacement l’espace et les ressources car elle divise les zones de stockage dédiées à l’exécution des commandes en ligne destinées aux commandes de type colis des zones conçues pour stocker les palettes pour le prélèvement de caisses, explique Tecsys,

« Nous sommes ravis d’officialiser notre modèle éprouvé d’entrepôt dans un entrepôt pour l’exécution du commerce électronique qui facilite la gestion de l’exécution des commandes en ligne et de vente directe au consommateur », a déclaré Guy Courtin, vice-président de l’industrie et des technologies avancées chez Tecsys. « Il existe des différences fondamentales entre les processus d’exécution des commandes requis pour soutenir les entrepôts plus importants, axés sur la vente en gros, et ceux conçus pour optimiser le prélèvement et l’emballage des commandes en ligne. Omn WMS est parfaitement adapté pour aider à réduire les erreurs et améliorer l’efficacité opérationnelle à travers ce processus. »

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions infonuagiques de chaîne d’approvisionnement ayant son siège social à Montréal. La société dessert les secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvre de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume.