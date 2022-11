Scale AI annonce des investissements de 25 millions de dollars

Scale AI, qui se décrit comme une grappe d’innovation mondiale du Canada en intelligence artificielle (IA), annonce aujourd’hui des investissements de 25 millions de dollars pour soutenir six projets d’IA dans des domaines clés. Chacun de ces projets démontre l’importante contribution de l’IA à la création de chaînes d’approvisionnement plus efficaces et résilientes au Canada.

« L’intelligence artificielle est un outil essentiel pour améliorer les chaînes mondiales d’approvisionnement. Notre gouvernement est fier d’investir dans Scale AI et ses partenaires afin de rendre les chaînes d’approvisionnement plus résilientes et plus efficaces. Je me réjouis de voir que leurs travaux aident à créer un nombre accru d’emplois de haute qualité pour les Canadiens et à accélérer notre reprise économique », a déclaré François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada.

Les projets soutenus par cet investissement sont les suivants :