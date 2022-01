Primeur : Tourisme Montréal confirme une cyberattaque

Howard Solomon - 04/01/2022

L’agence Tourisme Montréal a reconnu avoir été touchée par une cyberattaque au début du mois de décembre.

Tourisme Montréal fait ainsi partie des organisations du Canada et des États-Unis qui ont récemment été victimes d’actions revendiquées par le groupe de piratage informatique Karakurt.

« Tourisme Montréal peut confirmer avoir pris connaissance d’un incident de cybersécurité survenu le 7 décembre. Nous avons immédiatement engagé des experts en sécurité pour enquêter davantage sur cette affaire et garantir l’intégrité et la sécurité de nos systèmes », a déclaré mardi Francis Bouchard, directeur des communications d’entreprise et des affaires publiques de l’agence.

L’enquête est en cours, notamment pour identifier les données susceptibles d’avoir été affectées, tandis que les employés et les agences partenaires ont été avertis, a-t-il ajouté. Bouchard n’a pas dit de quelle manière l’agence a été compromise, si les données volées contenaient des informations personnellement identifiables, ou ce que l’attaquant demandait.

Tourisme Montréal représente 900 membres, partenaires et intervenants de l’industrie touristique dans ses activités de promotion de la ville.

