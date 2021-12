Log4Shell : reprise des services numériques de la Ville de Montréal

Dominique Lemoine - 15/12/2021

Les services numériques suspendus temporairement par la Ville de Montréal sont désormais accessibles.

La Ville de Montréal rappelle par voie de communiqué que ses services numériques ont été « suspendus temporairement de façon préventive le 12 décembre », afin de « prévenir toute menace potentielle de cyberattaques ».

L’administration municipale affirme avoir procédé aux « vérifications nécessaires » avant la remise en service, continuer de surveiller la situation et poursuivre ses actions afin de « protéger et prévenir le risque de toute menace de cyberattaque ».

« Les équipes techniques du Service des technologies de l’information demeurent en alerte afin d’appliquer les mesures préventives nécessaires », soutient la Ville de Montréal.

Selon Crypto.Québec, organisme qui se spécialise en production d’informations sur la sécurité informatique, la vulnérabilité Log4Shell « affecte la plupart des grandes organisations, gouvernements, applications et fournisseurs de services en ligne ».

À son avis, « cette vulnérabilité vise surtout les entreprises et les données qu’elles possèdent », et sans vérification et correction des systèmes, il pourrait en résulter « de l’exfiltration de données d’utilisateurs et de la fraude ».

Tags: administration publique