Microsoft parsème l’IA sur Windows dans la dernière mise à jour

Microsoft a publié l’une des plus importantes mises à jour de Windows 11, la version 22H2, qui inclut l’accès à son assistant numérique alimenté par l’IA, Copilot et une série de nouvelles mises à niveau basées sur l’IA pour des applications classiques telles que Paint, Outil capture d’écran et Photos.

La société a annoncé la mise à jour, ainsi que des mises à niveau de Bing, Edge et Microsoft 365, et deux nouveaux ordinateurs portables Surface, la semaine dernière lors de son événement annuel centré sur la gamme Surface.

Copilot offre la même expérience que Bing Chat, apparaissant sur la barre des tâches ou avec le raccourci clavier Win+C et permettant aux utilisateurs de contrôler les paramètres, de lancer des applications ou de poser des questions. Copilot est également intégré à Microsoft 365, Bing et Edge.

Satya Nadella, PDG de Microsoft, a expliqué comment un utilisateur peut, par exemple, créer une présentation PowerPoint à l’aide de conversations qu’il a déjà eues dans Teams, de messages dans Outlook, de ses fichiers enregistrés, etc.

Il a ajouté : « Le contexte et l’intelligence du Web, vos données professionnelles et ce que vous faites en ce moment sur votre appareil sont présentés ensemble dans une seule expérience unifiée centrée sur vous et alimentée par vos préférences et autorisations. »

Plus Copilot dispose de contexte et de mémoire, plus ses capacités d’exécution sont grandes, a expliqué la société.

Copilot pourrait connaître un peu plus de succès que son défunt prédécesseur, Cortana, étant donné qu’il est alimenté par les mêmes technologies que Bing Chat, mais le risque que les réponses ne soient pas exactes existe toujours.

Avec la nouvelle mise à jour, Microsoft insuffle également l’IA dans plusieurs applications Windows 11.

Paint, par exemple, aura une suppression d’arrière-plan et des calques, ainsi qu’un aperçu de Cocreator, qui apporte l’IA générative à l’application. L’outil capture d’écran permettra désormais aux utilisateurs d’extraire le contenu textuel spécifique d’une image pour le coller dans une autre application, ou de protéger facilement vos informations sensibles avec la rédaction de texte et bien plus encore. Photos, Notepad et Clipchamp bénéficient également de nouvelles mises à niveau utilisant l’IA.

Les autres fonctionnalités de la mise à jour de Windows 11 incluent :

Le nouvel Outlook pour Windows (remplaçant les applications Courriel et Calendrier) connecte divers comptes de messagerie, notamment Gmail, Yahoo, iCloud et bien d’autres, dans une seule application.

De nouveaux accueil, barre d’adresse et champ de recherche de l’Explorateur de fichiers, conçus pour permettre aux utilisateurs d’accéder à du contenu pertinent, de rester informés de l’activité des fichiers et bien plus encore.

De nouvelles expériences de création de texte pour l’accès vocal et de nouvelles voix naturelles dans le Narrateur pour améliorer l’accessibilité

La sauvegarde Windows pour faciliter la transition des fichiers, des applications et des paramètres d’un PC vers un nouveau PC Windows 11.

Windows 365 Switch et Windows 365 Boot seront généralement disponibles, ce qui permettra à un utilisateur d’accéder plus facilement à son PC Windows Cloud.

Bing et Edge

Des mises à niveau d’IA de Bing et Edge seront également bientôt déployées, notamment des réponses plus personnalisées basées sur l’historique de discussion d’un utilisateur (le paramètre peut être désactivé), une aide aux achats en ligne via Copilot dans Microsoft Shopping et l’intégration du DALL-E d’OpenAI dans Bing Image Creator.

De plus, Microsoft ajoute Content Credentials, qui utilise des méthodes cryptographiques pour ajouter un filigrane numérique invisible à toutes les images générées par l’IA dans Bing, y compris l’heure et la date de création initiale de l’image.

Bing Chat Enterprise, introduit il y a deux mois, est désormais disponible dans l’application mobile Microsoft Edge, a annoncé la société. De plus, Microsoft apporte la prise en charge de la recherche visuelle multimodale et de Image Creator à Bing Chat Enterprise.

Microsoft 365

Microsoft a annoncé que Microsoft 365 Copilot, initialement dévoilé en mars, sera généralement disponible pour les entreprises clientes le 1er novembre.

Elle a également introduit Microsoft 365 Chat, conçu pour fonctionner comme un autre assistant, parcourant les courriels, les réunions, les clavardages, les documents et plus encore, ainsi que le Web pour effectuer des tâches complexes, comme rédiger des documents, réserver des voyages et rattraper son retard sur ses courriels.

Copilot dans Outlook, Word, Excel, Loop, OneNote et OneDrive bénéficient également de nouvelles fonctionnalités pour responsabiliser les utilisateurs.

De plus, Microsoft a annoncé une nouvelle application grand public Microsoft 365, Designer, qui aide les utilisateurs à créer des visuels, des publications sur les réseaux sociaux, des invitations et bien plus encore. La plupart de ses fonctionnalités seront alimentées par le générateur d’images IA, DALL-E.

Designer sera intégré à Microsoft 365 Copilot pour les consommateurs, en commençant par Word.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.