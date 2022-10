Meta menace de cesser le partage de nouvelles en raison du projet de loi C-18

Le lobbying s’est intensifié et maintenant la vraie question est de savoir si le projet de loi C-18, sur les nouvelles en ligne actuellement débattu par un comité parlementaire, finira par être remanié ou restera tel quel lors d’un éventuel vote à la Chambre des communes.

Vendredi dernier, Reuters rapportait que Meta Platform Inc., anciennement Facebook Inc., avait menacé de bloquer le partage de contenu d’actualités sur sa plateforme au Canada en raison de préoccupations concernant une législation qui obligerait les plateformes numériques à payer les éditeurs de nouvelles.

Dans un article de blog, Marc Dinsdale, responsable des partenariats avec les médias chez Meta Canada, a déclaré que « la législation dresse un portrait déformé de la relation entre les plateformes et les éditeurs de nouvelles, et nous appelons le gouvernement à repenser son approche pour aider à créer une industrie de l’information plus équitable et durable à long terme ».

« Le cadre de la législation actuelle suppose que Meta profite injustement de sa relation avec les éditeurs, alors qu’en fait, l’inverse est vrai. Meta ne récupère pas le contenu ou les liens vers le contenu des actualités. Les messages contenant des liens vers des articles de presse représentent moins de 3 % de ce que les gens voient dans leur fil Facebook, et les Canadiens nous disent qu’ils veulent voir moins de nouvelles et de contenu politique. »

« Nous avons partagé à plusieurs reprises avec le gouvernement que le contenu des actualités n’est pas un attrait pour nos utilisateurs et n’est pas une source de revenus importante pour notre entreprise. Malgré cela, nous avons collaboré de manière significative avec les fournisseurs de nouvelles canadiens pour investir dans des partenariats et des programmes qui soutiennent le développement de modèles commerciaux durables pour les organes de presse. »

Marc Dinsdale poursuit en déclarant : « Face à une législation défavorable basée sur de fausses hypothèses qui défient la logique du fonctionnement de Facebook, nous pensons qu’il est important d’être transparent quant à la possibilité que nous soyons obligés de considérer si nous continuons à autoriser le partage de contenu de nouvelles au Canada. »

Reuters a également rapporté que le ministre fédéral du Patrimoine, Pablo Rodriguez, qui a présenté le projet de loi, a déclaré vendredi dans un communiqué que le gouvernement continuait d’avoir des « conversations constructives » avec Facebook.

« Tout ce que nous demandons aux géants de la technologie comme Facebook, c’est de négocier des accords équitables avec les médias lorsqu’ils profitent de leur travail », a-t-il déclaré.

Meta avait lancé une menace comparable en Australie, mais a annulé cette décision après la modification d’une législation similaire.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.