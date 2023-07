L’ordinateur quantique IBM Quantum System One est en cours d’installation chez IBM à Bromont

Dans le cadre de leur partenariat pour l’accélération de l’informatique quantique au Canada, IBM et la Plateforme d’innovation numérique et quantique du Québec (PINQ²) ont entamé le processus d’installation du premier IBM Quantum System One au Canada. Il s’agit d’un système utilitaire de 127 qubits dont l’installation devrait être terminée avant la fin de l’année. Il sera utilisé pour accélérer le recours à la recherche quantique avancée, vers le développement d’applications permettant de relever divers défis complexes et urgents.

En vertu de son entente avec le géant de l’informatique, c’est PINQ² qui sera l’opérateur exclusif de l’ordinateur quantique, avec comme objectif commun de renforcer la position du Québec en tant que leader mondial dans le domaine des technologies quantiques. Cette collaboration entre IBM et PINQ² s’appuie sur le partenariat annoncé en février 2022 qui créait l’Accélérateur de découvertes Québec-IBM.

PINQ² a l’intention d’utiliser le IBM Quantum System One pour étudier les défis complexes mondiaux liés au développement durable, ainsi que des opportunités dans le secteur des services financiers.

« L’informatique quantique est la prochaine révolution technologique et notre partenariat avec IBM permettra de positionner le Québec à l’avant-garde de cette révolution », a déclaré Éric Capelle, directeur général de PINQ². « Cette collaboration va non seulement favoriser la recherche scientifique de pointe, mais va également permettre aux entreprises de se développer, de stimuler l’innovation et de proposer des solutions aux défis mondiaux dans des domaines tels que le développement durable et l’optimisation en général. Grâce à l’accès au IBM Quantum System One et à des partenariats majeurs, PINQ² renforce son rôle de plateforme quantique sur la scène mondiale. Ensemble, nous allons stimuler l’innovation et la compétitivité et créer un avenir meilleur pour le Québec. »

L’ordinateur quantique IBM Quantum System One est le premier système quantique intégré avec un design compact et optimisé pour la stabilité, la fiabilité et une utilisation continue, explique IBM dans un communiqué. Avant son installation à Bromont, il a été déployé dans plusieurs sites à travers le monde, y compris en Allemagne, au Japon et aux États-Unis. Son processeur utilitaire de 127 qubits offrira des temps de cohérence améliorés et des taux d’erreur inférieurs aux systèmes quantiques précédents d’IBM.