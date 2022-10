L’événement SaaSME 2022 de Zylo se concentre sur la réduction des coûts des logiciels-services

L’adoption du logiciel-service (SaaS, pour Software-as-a-Service) a considérablement augmenté après la pandémie de Covid-19, alors que les entreprises exploraient de nouveaux outils pour les aider à rester à flot dans un environnement en évolution rapide. Désormais, les entreprises cherchent à mettre à jour et à optimiser leur gestion et leurs investissements dans les logiciels-services.

Karen Hodson, responsable mondiale des achats et de l’immobilier pour la plate-forme de marketing par courriel CM Group, et Brittney Linville, responsable mondiale des achats d’entreprise pour la plate-forme d’activation des ventes Highspot, ont partagé leurs idées sur la manière de faire des économies de coûts des logiciels-services lors de la deuxième conférence annuelle de la plate-forme de gestion et d’optimisation Zylo, le SaaS Management Event (SaaSME) 2022.

Hodson a déclaré que l’amélioration de la gestion des logiciels-service et la réduction des coûts commencent par l’exploitation des données et « l’obtention d’une visibilité complète sur votre empreinte de logiciels-services » en examinant les dépenses, les licences et l’utilisation des outils logiciels de votre entreprise, en particulier lors des fusions et acquisitions d’une entreprise, avec de nouvelles informations entrantes, des outils qui se chevauchent et des défis liés à la recherche de contrats.

L’utilisation d’une plate-forme de gestion de logiciel-service comme Zylo donne également aux entreprises une perspective holistique des préoccupations ou des demandes étroites provenant de départements spécifiques, a ajouté Hodson. Par exemple, si un département souhaite renouveler une licence de logiciel, les entreprises peuvent avoir une visibilité organisationnelle à savoir si d’autres départements utilisent déjà un outil similaire, s’ils se sont débarrassés du programme à renouveler dans le passé, et pourquoi, combien ils ont dépensé et ainsi de suite, a expliqué Hodson.

« Je pense qu’il est vraiment important pour toute organisation, à mon avis, d’avoir un service des achats, et que ce soit un service centralisé. Cela signifie qu’il n’appartient à aucun service. Il ne fait pas partie de l’équipe marketing et ne dépend d’aucun service en particulier. Et notre objectif est vraiment de briser les silos entre tous ces services, car lorsque vous achetez pour l’organisation, vous devez vraiment avoir une vue globale des dépenses de l’entreprise », a déclaré Hodson.

Linville recommande de tirer parti de la puissance des données pour s’assurer que les investissements en logiciels-services sont de l’argent bien dépensé. Elle dit que les entreprises devraient examiner toutes leurs sources de données, y compris leur système de gestion des contrats, leur système AP, leur système de carte d’entreprise et leurs notes de frais pour gérer les économies de coûts et s’attaquer aux applications redondantes.

« Regarder vraiment ces dépenses est un moyen de mieux se connecter avec les équipes commerciales que vous servez et d’aider à définir une stratégie avec ces parties prenantes, de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour eux, et de proposer les applications dont vous pourriez avoir besoin pour migrer à ces chaînes officielles, puis ce qui peut être simplement annulé parce que ce n’est plus nécessaire », a déclaré Linville.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.