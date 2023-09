La Banque Scotia choisit la solution CGI All Payments

CGI annonçait plus tôt cette semaine avoir été sélectionnée pour déployer sa solution CGI All Payments pour la Banque Scotia, une importante banque canadienne multinationale. Il s’agit d’une plateforme de paiements d’entreprise modulaire et adaptée au nuage qui soutiendra les avancées de l’institution financière en matière de solutions de paiements pour sa clientèle mondiale.

« CGI All Payments fournit une pile technologique de prochaine génération fondée sur la norme ISO 20022 qui s’ajoute aux avantages offerts par le modèle de prestation de services SaaS et qui soutient l’engagement de la Banque Scotia de proposer une expérience de paiement de pointe », indique Matthew Parker-Jones, vice-président principal, Produits et opérations, Solutions mondiales de paiements d’entreprise de la Banque Scotia dans un communiqué.

En tant que solution évolutive, CGI All Payments peut être déployée dans plusieurs écosystèmes informatiques et environnements infonuagiques. Sa technologie s’intègre de façon transparente avec les produits de gestion financière de pointe de CGI. La solution est basée sur une API et elle est conforme à la norme ISO 20022. Elle est utilisée par des clients du domaine des services financiers à l’échelle mondiale et prend en charge plusieurs monnaies, langages et canaux de paiements.

« CGI All Payments est conçue pour augmenter la résilience du système, remplacer l’architecture TI existante et améliorer les processus de traitement des paiements », précise Robert Coakley, vice-président-conseil, Prestation, et responsable des solutions de paiements chez CGI. « Les clients peuvent ainsi se concentrer sur leur clientèle en allégeant leur fardeau de conformité, malgré l’évolution continue de l’environnement réglementaire mondial complexe du secteur. »

On apprenait également cette semaine que la solution All Payments de CGI est maintenant offerte sur la Place de marché Azure de Microsoft, un magasin en ligne qui propose des applications et des services pour une exécution dans Azure. « La disponibilité de CGI All Payments sur cette plateforme simplifie l’achat, le déploiement et la gestion de la solution sectorielle de pointe de CGI pour les clients, en toute souplesse », indique la société.