Illuxi choisie par l’Association des professionnels en développement économique du Québec

Illuxi, une entreprise montréalaise qui accompagne les organisations et les professionnels pour héberger, comm a été retenue par l’Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ) pour l’implantation d’un environnement numérique d’apprentissage (LMS) personnalisé, qui facilitera la gestion quotidienne, la diffusion et la commercialisation d ses contenus de formations.

« L’équipe d’illuxi nous a guidé tout au long de notre processus, en plus de mettre à notre disposition une plateforme personnalisée, fiable, sécuritaire pour héberger et diffuser nos formations. Illuxi permettra ainsi à l’APDEQ d’assurer son rôle stratégique dans le développement des compétences et des connaissances des professionnels du développement économique au Québec, en leur proposant des formations et activités pertinentes à leur domaine d’expertise », mentionne Corinne St-Hilaire, directrice des opérations de l’APDEQ dans un communiqué.

Illuxi produit, héberge et diffuse des parcours de formation pour faciliter l’échange des connaissances en organisation grâce à sa plateforme de logiciel-service et ses services d’accompagnement. Sa plateforme technologique permet également de diffuser des événements virtuels, de gérer l’apprentissage des employés et de commercialiser des formations en ligne.

« Nous sommes très heureux d’avoir remporté ce mandat. Notre produit illuxiLearn est simple d’utilisation pour tous l’ensemble des parties prenantes soit les gestionnaires de l’APDEQ ainsi que pour leurs membres. illuxiLearn demeure une plateforme évolutive ce qui permettra à l’APDEQ d’ajouter de la personnalisation pour faire face à la croissance de son offre de service. illuxiLearn est idéal pour tous types d’associations, mais aussi pour les villes, les ordres professionnels et les organismes gouvernementaux », explique pour sa part Marc-André Lanciault, vice-président, produits et innovations chez illuxi.

Outre sa plateforme et ses services d’accompagnement, illuxi offre des ressources et du support en français, en plus d’offrir un hébergement des données au Canada.