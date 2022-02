Environ 27,6 M$ soutirés à des organisations par Sébastien Vachon-Desjardins

Howard Solomon - 08/02/2022

Sébastien Vachon-Desjardins a été condamné pour son rôle dans des attaques par rançongiciels menées par le gang Netwalker.

Le Québécois a été condamné à six ans et huit mois de prison par un juge du Canada pour son rôle au sein du gang de rançongiciels Netwalker et pour des attaques contre 17 organisations au Canada.

Selon le Toronto Star, Vachon-Desjardins a reçu cette peine la semaine dernière après avoir plaidé coupable à des accusations de participation à un groupe du crime organisé, d’extorsion et de méfait lié à des données.

Vachon-Desjardins aurait été qualifié de « cyberterroriste sophistiqué » par le juge. Il avait été arrêté en Floride il y a un peu plus d’un an.

Selon le ministère de la Justice des États-Unis, Vachon-Desjardins aurait soutiré environ 27,6 millions de dollars grâce à des attaques par rançongiciels contre des organisations, telles que la Northwest Territories Power Corporation, l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et un magasin Canadian Tire.

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

