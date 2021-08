Du financement pour des objets connectés moins énergivores

Dominique Lemoine - 17/08/2021

Technologies du développement durable Canada fournit 3 millions de dollars à l’entreprise Les Technologies HaiLa pour développer et commercialiser une plateforme de communications et connexions à plus faible consommation d’énergie entre les objets connectés.

Technologies du développement durable Canada (TDDC) est un organisme de financement sans but lucratif, sans lien de dépendance, constitué en 2001 et basé à Ottawa et à Montréal. Il « offre des contributions financières non remboursables », afin de « financer le développement et la démonstration de nouvelles technologies qui favorisent le développement durable ».

Les Technologies HaiLa est une société par actions constituée en 2019 et domiciliée à Montréal. Elle est notamment dirigée par sa fondatrice Charlotte Savage et administrée par Greg Allen, Helge Seetzen, Sam Heidari, Richard MacKellar et Serge Lavergne. Son premier actionnaire est TandemLaunch Ventures (Montréal), tandis que son deuxième est Chrysalix Robovalley Limited (Vancouver).

HaiLa mentionne développer une plateforme de communications sans fil « à ultra faible consommation d’énergie » entre les appareils connectés à internet par Wi-Fi dans des maisons ou dans des établissements connectés, par exemple des lampes, des machines à café et des thermostats, dans le but de « résoudre la problématique de consommation d’énergie des appareils ».

L’entreprise précise « repenser la façon dont les données sont transmises, en supprimant le besoin de maintenance des batteries et en exploitant les infrastructures existantes ». Ses clients proviennent des secteurs de la domotique, du manufacturier, de l’agriculture, des transports et de la médecine. Le financement doit permettre de continuer la mise au point de la plateforme.

