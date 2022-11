Deux chercheurs québécois reçoivent des prix Mitacs

Un chercheur de l’Université de Sherbrooke et un de l’Université Laval sont parmi les récipiendaires des prix Mitacs, qui « célèbrent les réalisations extraordinaires des meilleurs talents et reconnaissent le potentiel infini d’innovation rendu possible lorsque des leaders compétents travaillent ensemble »

Ces prix sont décernés annuellement par Mitacs, un organisme national d’innovation qui favorise la croissance en résolvant des défis commerciaux avec des solutions de recherche d’établissements universitaires.

Thierry Judge, chercheur à l’Université de Sherbrooke, est reconnu pour ses efforts visant à automatiser la tâche fastidieuse et redondante du contourage des images échographiques du cœur, une étape nécessaire au diagnostic des maladies cardiaques qui était jusqu’à présent manuelle. Étudiant à la maîtrise travaillant sous la direction du professeur Pierre-Marc Jodoin au département d’informatique de l’Université de Sherbrooke, il a développé une technologie pour identifier quand les résultats générés par les systèmes émergents d’intelligence artificielle (IA) – qui accélèrent l’analyse des ultrasons les images pour détecter les maladies cardiaques – sont incorrects ou incertains. Le logiciel, appelé CRISP, est actuellement testé par Ultromics Ltd., basé à Oxford, au Royaume-Uni, un leader de l’IA pour l’échocardiographie.

« Les méthodes d’IA sont généralement aussi précises que les cliniciens pour comprendre les images, mais il arrive encore que des erreurs très évidentes soient commises, ce qui ralentit l’intégration des diagnostics basés sur l’IA dans la pratique clinique », explique le récipiendaire.

Un autre prix Mitacs est décerné cette année à François Routhier, un ingénieur en mécanique et professeur au département de réadaptation de l’Université Laval. Il développe, au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation et en intégration sociale de l’Université Laval (Cirris), une plateforme en ligne unique en son genre qui met en contact les Québécois en situation de handicap avec des bénévoles de soutien dans leur communauté afin de leur permettre de sortir et pratiquer des activités de plein air en toute sécurité.

« Non seulement il est difficile pour notre association partenaire de trouver des bénévoles et de les mettre en contact avec des personnes qui souhaitent être actives à l’extérieur, mais elle a également du mal à s’assurer que les bénévoles ont la formation appropriée pour assurer la sécurité des gens », a déclaré François Routhier. La plateforme unique, qui devrait être lancée d’ici deux ans, comprendra également des ressources telles que des capsules de formation et d’information pour les personnes handicapées, ainsi que pour les bénévoles afin de faciliter une pratique sécuritaire et agréable pour tous, a-t-il expliqué.

Mitacs est un organisme sans but lucratif qui favorise la croissance et l’innovation au Canada en résolvant les défis commerciaux grâce aux solutions de recherche des établissements universitaires. Il est financé par le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique, ainsi que par le gouvernement de l’Alberta, Research Manitoba, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement de l’Ontario, Innovation Î.-P.-É., le gouvernement du Québec, le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Yukon.