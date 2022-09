Corel devient Alludo

Après plus de 35 ans, Corel Corporation change de nom ; elle est maintenant Alludo.

« Corel est un géant bien aimé et digne de confiance de l’industrie depuis 35 ans. Nous avons vu le monde changer et nous avons évolué avec lui », a expliqué la directrice générale Christa Quarles, dans un article de blog . « En fait, nous avons tellement évolué que nous sommes devenus trop grands pour la marque que nous étions. Nous sommes incroyablement fiers de l’héritage de Corel. Nous pensons également que la meilleure façon d’honorer cet héritage est d’aller de l’avant avec audace.

Le nouveau nom, prononcé ah-lou-do, est « un clin d’œil à notre objectif : donner du pouvoir à tout ce que vous faites (all you do, en anglais, NdT) », a-t-elle déclaré.

Bien que la marque globale de l’entreprise ait changé, les noms de ses produits (CorelDRAW, MindManager, Parallels, WinZip, PaintShop Pro, Pinnacle, Roxio, VideoStudio, WordPerfect et autres) resteront les mêmes, tout comme les contrats clients et partenaires sous-jacents, la facturation, et les processus de paiement.

« C’est un moment décisif pour nous », a déclaré Christa Quarles. « Nous réimaginons la façon dont le monde fonctionne en écrivant non seulement un nouveau chapitre, mais un tout nouveau livre de jeu . Ce nouveau manuel réinvente ce à quoi ressemble le travail, pour nos clients et pour nous-mêmes. Nous croyons qu’il est important de mieux travailler et de mieux vivre, et nous voulons que nos solutions offrent exactement cela, avec audace et intentionnellement. C’est pourquoi nous avons décidé qu’il était temps pour une nouvelle marque. Nous sommes ravis de partager cette nouvelle avec vous aujourd’hui, en vous souhaitant la bienvenue chez Alludo. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.