Comment éliminer les silos de données pour stimuler l’agilité et la productivité

- 17/12/2020

Microsoft continue de briser les silos avec une disponibilité générale pour Azure Synapse ; lancement de la solution de gouvernance des données Azure Purview.

Par Gary Hilson

Le lancement général de la solution Azure Synapse Analytics après un an en préversion devrait grandement plaire aux entreprises prêtes à briser les silos de données. Synapse est un service d’analyse qui accélère le temps de compréhension en combinant l’intégration de données, l’entreposage des données et l’analyse de gros volume de données au sein d’un seul service.

Le lancement de Purview, maintenant disponible en avant-première publique, ajoute un niveau de conformité à ces données à une époque où les cadres réglementaires et la législation sur la protection de la vie privée sont de plus en plus nombreux.

« Les silos signifient vraiment que vos données sont stockées à différents endroits et gérées par différentes équipes », a déclaré Henrik Gütle, directeur général d’Azure pour Microsoft Canada. Il y a différentes définitions de données au sein d’une organisation. Il y a également différents processus de gouvernance au sein d’une organisation. » Azure Synapse Analytics offre une expérience unifiée, a-t-il ajouté, tandis que Purview reconnaît les défis de conformité auxquels les organisations sont confrontées.

Le problème des silos de données réside dans la facilité de leur création, a expliqué Gütle. Étant donné que le nuage et l’Internet des objets (IdO) générent de plus en plus de données, il devient facile de se retrouver avec plus de silos dans un même service individuel. Il est désormais assez simple pour un utilisateur professionnel de lancer une nouvelle application SaaS (Software-as-a-Service) sans jamais impliquer le service informatique ; voici soudainement un autre silo de données.

Alors que l’objectif d’un service individuel est d’être plus productif, la prolifération de silos de données distincts est en fait un frein à la productivité, selon Gütle. Sa propre division des finances consacrait jusqu’à 70 % de son temps à l’analyse manuelle. « Chacun le faisait de son côté. La conformité et la gouvernance mises à part, les répercussions sur la productivité sont immenses. »

Ce n’est pas seulement le temps qui compte, a souligné Gütle, mais aussi le fait que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. Un département ou un service pourrait faire des prévisions en fonction de l’année civile, tandis qu’un autre pourrait le faire selon l’année financière de l’organisation. Toutes ces données réparties peuvent également être soumises à différentes mesures de sécurité.

Microsoft lui-même a fait beaucoup de progrès en migrant ses propres données vers Azure afin de minimiser autant que possible le nombre de sources, tout en garantissant également la conformité. Cela permet à l’entreprise d’exécuter des analyses de données en temps opportun afin de créer de nouvelles perspectives d’affaires et obtenir un avantage concurrentiel.

Briser les silos consiste en fin de compte à améliorer l’agilité d’une organisation, pour permettre la prise de décision rapide nécessaire dans le climat des affaires actuel. Mais la conformité et les pressions réglementaires doivent encore être abordées. « Il est extrêmement important de s’assurer que vous disposez d’une solide gouvernance sur ces sources de données », a indiqué Gütle.

Purview fournit l’intégration de toutes les meilleures pratiques internes nécessaires à une bonne gouvernance des données afin que les entreprises puissent découvrir et cataloguer toutes leurs données, quel que soit l’endroit où elles se trouvent, qu’elles soient sur site, dans Microsoft Azure ou dans un autre nuage public, a précisé Gütle. « C’est le seul service nuagique qui vous aide à cartographier vos données, quel que soit l’endroit où elles se trouvent. »

Les clients qui ont utilisé Synapse Analytics ont pu accéder à un ensemble commun d’outils et de processus d’analyse de données pouvant être mis en application dans toute l’organisation. « Les entreprises l’utilisent pour rassembler des silos de données et combiner des pipelines dans un environnement unique, ce qui leur permet d’améliorer leur efficacité opérationnelle, mais aussi d’accroître leur productivité, car elles disposent désormais d’une expérience unifiée pour tous les membres de leur division », a déclaré Gütle.

La possibilité d’ajouter la conformité et la gouvernance par l’entremise de Purview constitue la prochaine étape logique. Au-delà de Purview, a expliqué Gütle, Microsoft continuera à développer des offres alignées sur les principaux piliers d’Azure qui sont la sécurité, l’innovation, l’hybridation et l’ouverture. « La proposition a toujours été que nous soyons la seule entreprise à fournir à nos clients une solution pour couvrir l’ensemble de leur parc de données, de la capture à la visualisation pour les environnements sur site et nuagiques avec la sécurité comme élément central. »

