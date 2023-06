Beyond Capture inaugure un nouveau studio à Montréal

Beyond Capture Studios, une entreprise de Vancouver qui œuvre dans les domaines de la capture de mouvement et du jeu, inaugure à Montréal un tout nouveau studio ultramoderne de 3 700 mètres carrés. L’espace offre une vaste gamme de services de qualité et d’équipements à la fine pointe de la technologie pour répondre aux besoins de ses nouveaux et futurs clients des industries du jeu vidéo et du divertissement.

Dans cette nouvelle installation, que la société décrit comme l’une des plus grandes au monde, on retrouve deux plateaux de tournage de capture de jeu, un plateau permettant la capture des mouvements, un espace de production virtuelle, une cabine d’enregistrement sonore de même qu’un appareil pour la photogrammétrie.

À terme, une équipe d’environ 25 professionnels, composée de spécialistes en production, en opération en temps réel, en gestion des talents, en assistance à la production, et plus encore constituera le personnel du Studio.

« Montréal est une plaque tournante à l’échelle mondiale pour l’industrie du divertissement et de la production », a déclaré Graham Qually, président et chef de la direction de Beyond Capture Studios. « Avec cet investissement de taille, […] nous souhaitons non seulement stimuler et soutenir les équipes actuelles, mais aussi attirer des projets d’une encore plus grande envergure ainsi que des talents hautement qualifiés. »

Le studio de Montréal est le second studio canadien de Beyond Capture, le premier ayant été lancé à Vancouver en 2017. L’entreprise est reconnue pour avoir réalisé des productions de capture de jeu et de mouvement pour des jeux vidéo tels que Resident Evil 4, New Tales from the Borderlands, Hogwarts Legacy, The Walking Dead: Saints & Sinners (CH2 Retribution), Space Jam et Mortal Kombat.

Le studio de Montréal planche déjà sur trois projets de jeux vidéo et une réalisation télévisuelle qui seront annoncés en 2024.

À Vancouver, Beyond Capture Studios travaille en partenariat avec la Vancouver Film School et elle compte s’inspirer de ce modèle à Montréal et former des partenariats avec l’écosystème local de l’animation et des effets visuels.