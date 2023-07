Bell demeure le fournisseur le plus rapide et la performance de Telus diminue, selon une analyse d’Ookla pour le second trimestre de 2023

Bell est demeuré l’opérateur haut débit mobile et fixe le plus rapide au Canada, tandis que Telus a chuté dans plusieurs catégories, selon l’analyse mobile et haut débit d’Ookla pour le deuxième trimestre de 2023, publiée cette semaine.

Les vitesses ont été mesurées par Speedtest.

Téléchargement

La vitesse médiane de téléchargement mobile pour Bell (116,59 Mbps) et Rogers (93,85 Mbps) a augmenté par rapport au rapport du dernier trimestre, mais celle de Telus a connu une légère baisse, passant de 102,47 à 96,16 Mbps.

Telus et Rogers, cependant, ont légèrement amélioré la vitesse médiane de téléchargement à large bande fixe par rapport au dernier trimestre, tandis que Bell a diminué.

Téléversement

Il y a eu de modestes améliorations chez tous les fournisseurs dans les vitesses de téléversement médianes. Rogers et Bell ont conservé leur première place pour la vitesse médiane de téléversement mobile et fixe à large bande, respectivement. Telus a de nouveau chuté en vitesse de téléversement mobile, par rapport au dernier trimestre.

Régularité

Tous les fournisseurs ont obtenu pratiquement les mêmes pourcentages de régularité et ont maintenu leurs mêmes positions que l’an dernier. La régularité mesure le pourcentage d’échantillons mesurés d’un fournisseur qui respectent les seuils minimaux pour les vitesses de téléchargement et de téléversement (au moins 5 Mbps de téléchargement et 1 Mbps de téléversement global ; 25 Mbps et 3 Mbps pour la 5G).

5G

Bell a de nouveau été le plus rapide en termes de vitesse médiane de téléchargement 5G, tandis que Rogers a enlevé la deuxième place à Telus, qui est passé de 158,56 Mbps (au dernier trimestre) à 149,29 Mbps.

Provinces canadiennes

Fait intéressant, le Manitoba avait la vitesse médiane de téléchargement et de téléversement mobile la plus rapide, après avoir été dépassée par l’Alberta, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick au dernier trimestre.

Le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Colombie-Britannique et l’Alberta ont conservé leur première place en matière de vitesse de téléchargement et de téléversement à large bande fixe.

Dans l’ensemble, la plupart des provinces ont enregistré une augmentation de la performance des vitesses mobiles et une diminution du haut débit fixe.

Villes canadiennes

Toronto, qui occupait la 6e place pour la vitesse de téléchargement et de téléversement à large bande fixe au dernier trimestre, est tombée à la 12e place. Fredericton, Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, Edmonton, London et Charlottetown sont restés au sommet.

Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador et Halifax sont en tête du classement des vitesses de téléchargement et de téléversement mobiles, tandis que Regina, Toronto et Calgary ont changé de position par rapport au dernier trimestre.

Appareils mobiles

De plus, l’iPhone 14 Pro Max est resté le téléphone le plus rapide, suivi de l’iPhone 13 Pro Max, du Samsung Galaxy S23 Ultra et de l’iPhone 13 Pro.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.