Amazon Music et Twitch font équipe

Catherine Morin - 02/09/2020

Amazon Music et Twitch unissent leurs forces pour permettre l’intégration de la fonctionnalité de diffusion en direct de Twitch à l’application de musique d’Amazon.

Avec la combinaison des deux plateformes, lancée mardi sur Android et iOS, les utilisateurs peuvent désormais passer facilement de la diffusion en continu à la musique enregistrée.

À un moment où les évènements en personne comme les concerts sont limités, l’intégration permet aussi aux artistes de tisser des liens en temps réel avec leurs fans sur Amazon Music, qui compte quelque 55 millions de clients. Qu’il s’agisse de grandes vedettes ou d’étoiles montantes, ils peuvent communiquer avec des spectateurs aussi nombreux que dans un stade.

Selon Ryan Redington, directeur d’Amazon Music, plus de 1 000 artistes ont déjà relié leur compte Amazon Music à Twitch.

« Cette nouvelle fonctionnalité ne pourrait pas arriver à un moment plus vital pour l’industrie, a-t-il déclaré. Grâce à nous et à Twitch, des artistes de tous les styles, à tous les moments de leur carrière, pourront mettre à profit le pouvoir social de la diffusion en direct pour accroître l’utilisation et la connaissance de leur catalogue d’enregistrements. »

Les créateurs de musique peuvent relier leur chaîne Twitch à Amazon Music au moyen de la nouvelle application Amazon Music for Artists. Ils peuvent se rendre sur le site Web d’Amazon Music pour obtenir plus d’informations sur cette fonctionnalité.

Les clients d’Amazon Music disposent de diverses façons de découvrir les diffusions en direct dans l’application, notamment à l’aide de notifications poussées des artistes qu’ils suivent lorsque ceux-ci apparaissent sur Twitch, ou à partir de la nouvelle de la nouvelle page Web « Live » d’Amazon Music.

Les fans peuvent profiter de cette intégration dès cette semaine. Le vendredi 4 septembre, par exemple, Brandon Flowers et Ronnie Vannucci Jr. du groupe The Killers se joindront à Amazon Music à 13 heures pour répondre aux questions de leurs fans au sujet de leur dernier album, Imploding the Mirage.

Tags: Amazon