Veeam tient parole avec son programme de garantie contre les rançongiciels

La grande nouvelle lors du lancement mardi dernier par Veeam Software de ce que la société a simplement appelé la nouvelle plate-forme de données Veeam n’était pas l’introduction de plus de 500 nouvelles fonctionnalités, mais le fait que l’édition Premium inclut désormais un programme de garantie qui couvre la récupération des données en cas d’une attaque de rançongiciel vérifiée.

Selon le fournisseur de sécurité logicielle basé à Columbus, dans l’Ohio, la nouvelle garantie Veeam Ransomware, qui complète la nouvelle plate-forme, « est un engagement envers les clients de Veeam qu’en cas d’attaque par ransomware, Veeam couvrira le coût de la récupération des données, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars américains ».

« Pour les utilisateurs éligibles, la garantie Veeam Ransomware comprend une entente de niveau de service d’assistance (SLA) de 30 minutes, un gestionnaire de compte d’assistance dédié, des bilans de santé trimestriels sur les meilleures pratiques d’exploitation et des services de conception et d’installation en option via un fournisseur de services agréé par Veeam. »

« En outre, Veeam déploiera l’équipe SWAT Veeam Ransomware, une équipe dédiée d’experts en support de sécurité formés à la récupération des rançongiciels, pour vous aider à défendre votre entreprise en cas d’attaque. »

L’édition Premium, a déclaré la société, ajoute « l’automatisation complète des processus de récupération de données complexes avec des objectifs de point de récupération (OPR) proches de zéro, tout en automatisant les tests et en offrant une résilience complète des données avec la confiance d’une récupération en un clic ».

Danny Allan, directeur de la technologie (CTO) et vice-président senior de la stratégie produit chez Veeam, a déclaré : « Les organisations sont plus vulnérables que jamais. Au cours des douze derniers mois, 85 % des organisations ont été attaquées au moins une fois, contre 76 % l’an dernier.

« Nous comprenons que les responsables informatiques estiment qu’ils ne sont pas suffisamment protégés, et à mesure que les environnements informatiques continuent de devenir plus complexes et exigeants, il est désormais évident que la protection moderne des données doit être intégrée dans le plan global de préparation à la cybersécurité. »

Dans un article de blog publié le jour du lancement, Misha Rengal, directeur mondial du marketing des produits d’entreprise chez Veeam, a écrit que la garantie « protège nos clients contre le pire des cas, mais comme toute autre garantie, la meilleure garantie est celle que vous n’avez pas à utiliser. Nous y avons beaucoup réfléchi chez Veeam ».

« C’est pourquoi chaque garantie Veeam Ransomware Recovery comprend une équipe d’experts pour vous aider tout au long du processus, afin que vous disposiez de sauvegardes propres et fiables à restaurer rapidement après une attaque de rançongiciel.

La base de la nouvelle plate-forme, a déclaré la société, est Veeam Backup & Replication, qui comprend la sauvegarde du stockage direct sur objet, la cyber-résilience et les capacités de protection du nuage hybride.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication soeur de Direction informatique,

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.