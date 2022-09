Un sondage de Cisco Canada révèle que l’innovation n’est pas une priorité pour la plupart des organisations canadiennes

Cisco Canada et Angus Reid ont publié un sondage qui révèle que les organisations canadiennes ont du mal à augmenter leurs investissements dans l’innovation.

Par conséquent, le pays prend du retard sur le reste du monde. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Canada est en retard dans ses investissements en innovation et en recherche et développement par rapport à d’autres pays. De plus, le Conference Board du Canada a attribué au Canada la note « C » dans son bulletin de rendement sur l’innovation 2021, déclarant : « Le Canada continue d’afficher une performance en matière d’innovation relativement faible ».

Seulement un tiers des entreprises au Canada ont déclaré considérer l’investissement dans l’infrastructure technologique comme une priorité cette année, et seulement 27 % ont déclaré qu’elles envisageaient de numériser leurs processus d’affaires.

L’étude a révélé que, plutôt que la technologie et l’innovation, les entreprises de plus de 1 000 employés accordent la priorité à la rétention des employés et à l’acquisition de talents. Les petites entreprises accordent la priorité à l’acquisition et à la fidélisation des clients.

L’étude a démontré que l’infrastructure technologique, la numérisation et l’automatisation des processus d’affaires et la mise à jour des technologies désuètes figuraient assez bas sur la liste des priorités, même dans les organisations qui valorisent la technologie.

Alors que certaines organisations investissaient dans la technologie, seulement 16 % des répondants ont indiqué qu’ils investissent beaucoup plus dans l’infrastructure technologique et l’innovation que l’année précédente.

Cisco Canada a également interrogé les répondants sur leurs investissements dans le développement durable.

Seuls 25 % des répondants ont déclaré accorder une grande importance à la durabilité environnementale. Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’elles accordaient « quelque peu » la priorité à la durabilité environnementale ; les organisations de plus de 1 000 employés semblent accorder plus d’importance à la durabilité environnementale et y donner la priorité.

Bien que la durabilité ait gagné en importance pour de nombreuses entreprises, elles se heurtent toujours à des obstacles pour la promouvoir au sein de leur organisation. Certains de ces obstacles comprennent le manque de budget et le manque de temps. Cinquante-huit pour cent des répondants ont déclaré que la technologie est très importante ou plutôt importante pour atteindre les objectifs de durabilité environnementale de leur entreprise.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.