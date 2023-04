Un accélérateur canadien de la cybersécurité dresse un bilan de ses réalisations

Un accélérateur d’entreprises associé à une université canadienne pour aider les entreprises de cybersécurité en démarrage affirme que ses deux premières années de fonctionnement ont été plus que satisfaisantes.

Le Rogers Cybersecure Catalyst Accelerator a eu « un impact incroyable » sur les entrepreneurs et fondateurs canadiens de la cybersécurité, a déclaré cette semaine son directeur exécutif Charles Finlay dans le premier rapport sur les progrès du programme.

Bien qu’elles aient dû exécuter le programme virtuellement à cause de la pandémie, 39 entreprises – dont cinq fondées par des femmes – ont suivi le programme depuis septembre 2021. Entre elles, elles ont créé 351 emplois, levé plus de 100 millions de dollars, vu leurs revenus récurrents combinés augmenter de 251 par cent et ont obtenu 36 brevets de produits.

« Quand je regarde l’écosystème général des accélérateurs [mondial], je dirais que nous sommes résolument du côté positif », a déclaré Sumit Bhatia, directeur de l’innovation et de la politique du Catalyst, dans une interview. « Cela me rend vraiment fier, étant donné que nous sommes un programme de deux ans. »

Le Cybersecure Catalyst fait partie du campus de l’Université métropolitaine de Toronto à Brampton, en Ontario. Il propose une gamme de programmes liés à la cybersécurité, y compris des formations de niveau débutant et de leadership. Parce que l’accélérateur fait partie du Cybersecure Catalyst, il peut offrir aux entreprises acceptées l’accès à ses ressources, a déclaré Bhatia, y compris une cyber gamme pour les tests de produits.

Les entreprises qui ont suivi le programme gratuit Accelerator, qui dure environ trois mois et demi, comprennent Flare Systems de Montréal (surveillance du web clandestin), Iceberg Cyber de Toronto (surveillance du système), Zighra Inc. d’Ottawa (authentification des utilisateurs), et Beauceron Security de Fredericton, N.-B. (formation de sensibilisation à la sécurité).

David Shipley, chef de la direction de Beauceron – et commentateur invité sur le podcast Cyber Security Today d’IT World Canada – a déclaré que l’expérience était « géniale… Nous sommes presque le triple de la taille de l’entreprise que nous étions lorsque nous nous sommes joints ».

« Nous étions dans la première cohorte », a-t-il déclaré. « Nous avions participé à d’autres programmes d’accélération – au Royaume-Uni en 2018, et à d’autres programmes commerciaux également. » Mais l’accélérateur Catalyst a donné accès à des personnes bien connectées telles que le chef de la sécurité de Microsoft Canada, Kevin McGee, qui a montré comment son entreprise aidait les startups, ainsi que des mentors.

« Nous avons eu des leçons sur la gestion des produits, les ventes et le marketing, comment faire un meilleur travail pour collecter des fonds », a déclaré Shipley. « Parce qu’il était soutenu par le programme Catalyst de DMZ [l’incubateur de startups de l’université], c’était un programme assez solide pour commencer. »

« C’était extrêmement bénéfique… Cela valait vraiment la peine. »

Ce qui est intéressant, c’est comment les objectifs du Catalyst Accelerator ont changé en peu de temps. À l’origine, a déclaré Bhatia, l’objectif était de soutenir les mises à l’échelle canadiennes de la cybersécurité – des entreprises qui avaient un produit fini et en étaient aux premiers stades de croissance – et de leur offrir un réseau et une suite de services afin qu’elles puissent évoluer.

Mais le Catalyst a réalisé que les jeunes entreprises se trouvaient à des stades différents, que les produits de cybersécurité sont plus difficiles à acheter pour les clients que les solutions informatiques traditionnelles, et qu’il existe différents types de solutions de cybersécurité. « Dans la même cohorte, nous pourrions avoir une entreprise quantique, une entreprise de chaîne de blocs et une entreprise de confidentialité et de conformité », a expliqué Bhatia. « Nous avons dû mieux comprendre les besoins de chaque organisation. » Cela signifiait que le programme devait être adapté à chaque entreprise plutôt que de proposer à toutes les entreprises un programme commun.

En fait, a-t-il dit, certaines startups canadiennes que l’accélérateur a approchées ne se considéraient pas comme des entreprises de cybersécurité. Pour certaines entreprises qui ont participé au programme, l’accélérateur a aidé à créer des cas d’utilisation auxquels la direction n’avait pas pensé auparavant.

Certains accélérateurs – et investisseurs – sont très axés sur le capital, a déclaré Bhatia. Leur attitude est : « Montrez-nous que vous pouvez réussir [financièrement]. L’approche de Catalyst Accelerator est la suivante : Vous avez quelque chose qui peut bénéficier à l’ensemble de l’écosystème [IT]. Comment pouvons-nous vous aider à y arriver ? »

Cela, a déclaré Bhatia, est l’une des choses dont il est le plus fier.

« Au Canada, il y a beaucoup d’argent dans l’écosystème des accélérateurs et des incubateurs. J’avais pensé que la cybersécurité rassemblerait cet écosystème. La cybersécurité est à la base de tout ce qui concerne la technologie. C’est cette couche de confiance dans l’adoption de toutes les technologies. Ce qui signifie qu’au lieu de considérer la cybersécurité comme une réflexion après coup, comme une solution de fortune, l’écosystème des startups doit réfléchir à la manière de l’intégrer dans ses principales pratiques organisationnelles et de développement de produits. Nous en sommes encore aux premiers jours de voir cela se produire. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.