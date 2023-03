Flare annonce une nouvelle ère du renseignement sur les cybermenaces avec son assistant alimenté par l’IA 

Flare, un fournisseur de surveillance des cyber risques de Montréal en affaires depuis 2017, lance aujourd’hui sa fonctionnalité d’assistant alimenté par l’intelligence artificielle [IA) pour améliorer la capacité des équipes de sécurité à répondre aux menaces qui émergent rapidement. L’assistant IA de Flare exploite des grands modèles langage (LLM) de pointe dans la plate-forme de détection d’exposition de Flare.

Cela permettra aux équipes de cybersécurité de synthétiser rapidement les informations, de traduire les résultats en langue étrangère des forums du Web clandestin et des canaux Telegram et d’expliquer les événements techniques complexes, dans le but d’améliorer leur capacité à protéger les organisations contre les cybermenaces émergentes rapidement.

Selon la société, les principaux avantages de l’intégration de l’IA générative à sa plate-forme incluent :

Une analyse rapide des informations : L’assistant IA de Flare exploite les capacités avancées de traitement du langage naturel pour examiner de grandes quantités de données et extraire des informations cruciales en temps réel, ce qui accélère considérablement le processus d’évaluation des menaces.

Des rapports contextualisés et traduits : Les équipes de cybersécurité sont souvent confrontées à des barrières linguistiques lorsqu’elles font face à des cybermenaces mondiales. La capacité à traduire rapidement des publications du Web clandestin complexes en langue étrangère pour une lisibilité humaine peut accélérer les enquêtes.

Une explication des événements techniques : Les cybermenaces peuvent être complexes et difficiles à appréhender. La capacité à simplifier et à expliquer des scénarios complexes aidera les équipes de cybersécurité à prendre des décisions éclairées et à mettre en œuvre rapidement les contre-mesures appropriées.

« Chez Flare, nous pensons que l’utilisation des avancées de l’IA est la prochaine étape de notre mission de démocratisation de la cybersécurité pour tous », a déclaré Norman Menz, PDG de Flare, « Les cybercriminels exploitent déjà les applications de l’IA pour commettre des cybercrimes de plus en plus sophistiqués à grande échelle. Nous évoluons avec l’IA générative pour surmonter et dépasser les capacités des cybercriminels. Avec cette approche, nous donnons aux cyber-équipes les moyens de mieux protéger leurs organisations avec la meilleure technologie disponible. »