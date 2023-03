Coveo introduit une nouvelle fonctionnalité de génération de réponses pertinentes 

Coveo, une entreprise montréalaise qui propose une plateforme d’intelligence artificielle (IA) conçue pour rendre les expériences numériques « agréables, personnalisées, pertinentes et profitables », annonce aujourd’hui la Génération de Réponses Pertinentes.

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité de génération de réponse par IA générative qui s’appuie sur les capacités d’indexation, de recherche et de pertinence unifiées et sécurisées de la plateforme d’IA de Coveo qui combine également les Grands Modèles de Langage (LLM pour Large Language Model). Cela rend la génération de réponses, utilisant de grands modèles de langage, accessible aux entreprises pour lesquelles la sécurité, la confidentialité, les sources de vérité en temps réel, la pertinence et la factualité sont des impératifs clés, explique la société.

« Les grands modèles de langage (LLM) tels que ChatGPT et autres ont pris le monde d’assaut. Malgré leurs défauts actuels pour une utilisation en entreprise (désinformation, hallucinations, absence de personnalisation, coûts de formation élevés, manque de confidentialité et de sécurité, éthique douteuse, entre autres), nous prévoyons que la demande de réponses aux questions par IA générative deviendra omniprésente dans chaque expérience numérique, y compris dans le commerce et le service à la clientèle. Dans la grande entreprise, nous croyons que la recherche et la génération de réponses aux questions doivent être intégrées, cohérentes, basées sur les sources actuelles de vérité dans le respect de la sécurité et de la vie privée, tout en fournissant des réponses pertinentes à chaque fois », a déclaré Laurent Simoneau, Président, CTO et Co-Fondateur de Coveo. « Nous sommes confiants que Coveo est dans une position unique pour tirer profit de notre expertise inégalée en IA et de notre capacité à construire sur la puissance de notre plateforme pour rendre ces capacités LLM prêtes pour la grande entreprise. »

Cette nouvelle fonctionnalité de Génération de Réponses Pertinentes, intégrée à la plateforme d’IA de Coveo, sera disponible dès cet été pour les clients avec des cas d’utilisation de service clients en libre-service, suivi par d’autres cas d’utilisation dans le service à la clientèle, le commerce, les sites Web et la recherche en milieu de travail.

Coveo exploitera plusieurs grands modèles de langage, en fonction du cas d’utilisation, afin de fournir la meilleure réponse possible. La Génération de Réponses Pertinentes combinera les grands modèles de langage avec sa propre technologie puissante de recherche d’entreprise et de pertinence en utilisant des stratégies telles que le « Retrieval Augmented Generation » (RAG).

« Chez Coveo, nous avons compris il y a longtemps qu’il y aurait un virage des expériences de recherche traditionnelles vers des expériences numériques alimentées par l’IA, et c’est pourquoi nous investissons dans la technologie de l’IA depuis plus d’une décennie », a déclaré Louis Têtu, président du conseil et chef de la direction de Coveo. « Nous croyons fermement que la Génération de Réponses Pertinentes pourra résoudre des défis clés pour les entreprises et aidera nos clients à améliorer la satisfaction de leurs clients et de leurs employés, à réduire leurs coûts et à augmenter leurs profits. »

Coveo Relevance 360°, un événement virtuel de 60 minutes est organisé le 23 mars pour discuter de la fonctionnalité de Génération de Réponses Pertinentes de Coveo. On peut s’y inscrire en suivant ce lien : https://get.coveo.com/relevance360/.