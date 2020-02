Cisco lance une nouvelle plateforme de sécurité pour entreprises

Catherine Morin - 25/02/2020

Cisco a annoncé lundi le lancement de SecureX, une plateforme infonuagique qui vise à offrir aux entreprises une meilleure visibilité sur leur portefeuille de sécurité.

SecureX doit fournir une vue d’ensemble sur les systèmes de sécurité existants d’une organisation, y compris ceux de Cisco et de distributeurs tiers.

La plateforme peut analyser les données sur les points de terminaison, le nuage, le réseau et les applications, permettant aux clients de repérer les menaces et d’y répondre plus efficacement, a indiqué la multinationale américaine.

Selon Jeff Reed, vice-président des produits pour les activités de sécurité de Cisco, SecureX s’appuie sur les services de sécurité que l’entreprise a conçus au cours des deux dernières années et demie, comme Cisco Threat Response, l’expérience utilisateur commune, l’authentification unique, ainsi que le partage de données sécurisé entre le nuage et les ordinateurs centraux.

« Mais la plateforme en fait beaucoup plus », a déclaré Reed dans un billet de blogue, expliquant que SecureX offre des capacités d’orchestration et d’automatisation multidomaines complètes grâce à une approche à faible code et une interface « glisser-déposer » (drag-and-drop).

Le système comprendrait déjà plus de 50 adaptateurs pour la sécurité, la mise en réseau, l’Internet des objets (IoT), le nuage et les centres de données.

Cisco compte déployer ce nouveau service en juin et l’inclure dans chacun de ses produits de sécurité.

Tags: Cisco