BRP victime d’une cyberattaque

On apprend ce matin que le fabricant de produits récréatifs BRP de Valcourt est actuellement la cible d’une « activité malveillante en matière de sécurité », tel que décrit par la société dans un communiqué.

Au moment de publier, peu de détails sont disponibles sur la nature exacte de l’attaque mais BRP indique avoir pris des mesures immédiates pour contenir la situation. Elle a donc fait appel à son réseau interne de professionnels en TI et a de plus retenu les services d’experts en cybersécurité afin de l’aider à sécuriser ses systèmes et soutenir son enquête interne.

La société annonce par ailleurs avoir temporairement dû suspendre ses opérations, causant probablement du retard dans les transactions avec ses clients et fournisseurs.

Descendante directe de Joseph-Armand Bombardier, inventeur de la motoneige, BRP est aujourd’hui un joueur important de l’industrie des produits de sports motorisés. Sa gamme de produits comprend plusieurs marques réputées telles que Ski-Doo, Sea-Doo, Can-Am et Rotax. Les ventes de la société dans plus de 120 pays s’élèvent annuellement à 7,6 milliards de dollars canadiens. Elle emploie près de 20 000 personnes.