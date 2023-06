Montréal et Toronto au top 3 des villes les plus intelligentes selon Juniper Research

Une nouvelle étude de Juniper Research vient de dévoiler son palmarès des villes les « plus intelligentes » d’Amérique du Nord en 2023. Se sont donc New York, Toronto, Montréal, Chicago et Los Angeles qui forment, dans l’ordre, le peloton de tête.

C’est grâce à des systèmes de données et de connectivité supérieurs que New York se classe cette année au premier rang des villes intelligentes d’Amérique du Nord.

Le classement de Juniper Research de 50 villes mondiales est basé sur une évaluation de nombreux aspects différents de la ville intelligente, couvrant le transport et l’infrastructure, l’énergie et l’éclairage, la gestion et la technologie de la ville et la connectivité urbaine.

New York a été identifiée comme une ville leader en raison de son accent sur l’augmentation des déploiements de capteurs, la modernisation de son infrastructure de transport en commun et ses progrès dans le déploiement du réseau intelligent. La ville a été reconnue comme ayant une vision claire de son avenir en tant que ville intelligente, ce qui est essentiel pour que d’autres villes se développent si elles souhaitent imiter son succès.

Un des auteurs de la recherche, Nick Maynard, a expliqué : « Les Amériques sont dirigées en termes de villes intelligentes par des villes d’Amérique du Nord, l’Amérique latine ne disposant pas de l’infrastructure de données complète qui est en cours de construction en Amérique du Nord. En tant que telles, les villes d’Amérique latine doivent élaborer des visions à plus long terme axées sur la manière d’exploiter de manière globale les données pour améliorer les environnements urbains, sinon elles continueront à prendre du retard. »

Le rapport nous apprend également que :

Les dépenses en matériel et logiciels pour les déploiements de villes intelligentes dans les Amériques devraient atteindre 23 milliards de dollars d’ici 2028, contre 9,5 milliards de dollars en 2023 ; soit une croissance de 144 %.

Les dépenses augmenteront beaucoup plus rapidement en Amérique latine, à 285 % au cours des 5 prochaines années, par rapport à l’Amérique du Nord à 115 % sur la même période.

Cette croissance plus rapide en Amérique latine reflète l’importance accordée aux améliorations urbaines sur ce marché et représente une opportunité clé à cibler pour les fournisseurs de services, les plateformes et les fournisseurs de connectivité des villes intelligentes.