L’attaque de rançongiciel d’Indigo lui a coûté des millions, selon la société

Le détaillant canadien Indigo Books and Music affirme qu’une attaque de rançongiciel en février a « fortement impacté » les résultats de son quatrième trimestre de plusieurs millions de dollars.

L’attaque a entraîné une baisse des revenus de 26,5 millions de dollars à 194,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 1er avril 2023, a indiqué la société dans ses états financiers annuels publiés mardi. Cela se compare à un chiffre d’affaires de 220,7 millions de dollars l’année précédente.

L’attaque « a également représenté la majorité de la variation de 19,1 millions de dollars de la position de perte nette, qui était une perte de 42,5 millions de dollars par rapport à une perte de 23,4 millions de dollars à la même période l’année dernière », a déclaré la société.

Le gang de rançongiciels LockBit a revendiqué la responsabilité de l’attaque et du vol de données d’un nombre non dévoilé d’employés.

Indigo possède une couverture de cyberassurance, qui pourrait couvrir certains frais de rétablissement. Cela comprendrait 5,2 millions de dollars de dépenses au 1er avril.

Pourtant, les ventes de biens ont augmenté malgré l’attaque de rançongiciel, l’entreprise trouvant des moyens de permettre aux acheteurs de payer en espèces dans les magasins et annonçant des incitatifs à l’achat de produits.

L’attaque a obligé Indigo à fermer ses plates-formes de commerce électronique, l’accès en ligne complet étant rétabli après quatre semaines. Les magasins n’ont pas pu traiter les paiements électroniques pendant environ trois jours. D’autres limitations opérationnelles diminuaient la capacité de l’entreprise à exécuter les commandes de produits.

Dans l’ensemble, l’attaque a contribué à la perte nette d’Indigo pour l’exercice de 49,6 millions de dollars sur des revenus d’un peu plus de 1 milliard de dollars, contre un bénéfice de 3,3 millions de dollars l’année précédente.

L’impact financier ultime de l’attaque « ne peut pas être raisonnablement estimé pour le moment », a déclaré Indigo.

« Cette année a été mouvementée pour Indigo, car les progrès réalisés grâce à notre réémergence postpandémique ont été négativement impactés par des facteurs macro-économiques défavorables », a déclaré le PDG Peter Ruis dans un communiqué. « Ces vents contraires ont été renforcés par l’attaque de rançongiciel au cours de notre quatrième trimestre. Je suis extrêmement reconnaissant envers nos incroyables équipes, qui ont travaillé sans relâche pour ramener les opérations à la normale. À travers tout cela, les clients d’Indigo ont continué à montrer leur fidélité à notre marque, et nous sommes fiers d’avoir réalisé une croissance des ventes de marchandises. Nous sommes impatients de redonner de l’élan à l’entreprise au cours de l’exercice 2024 avec le lancement passionnant d’une nouvelle plateforme numérique à la fin de l’été et de notre nouveau magasin phare au Well », un mélange de boutiques, de restaurants, de marchés de produits frais, d’espaces de travail et de résidences du centre-ville de Toronto.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.