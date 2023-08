La modernisation des applications héritées est cruciale pour le succès numérique, rapporte Info-Tech Research Group

Info-Tech Research Group, une société mondiale de recherche et de conseil en informatique, vient de publier un rapport de recherche intitulé Make the Case for Legacy Application Modernization, qui souligne le rôle de la modernisation continue des applications héritées dans la réussite de la transformation numérique.

Dans ce document, la société souligne que de nombreuses entreprises restent contraintes par le vieillissement des systèmes hérités intégrés dans leurs portefeuilles d’applications. Malgré la poussée des entreprises à se moderniser, les ressources nécessaires à ce processus de transformation sont souvent sous-estimées ou négligées par les dirigeants organisationnels.

Ricardo de Oliveira, directeur de recherche chez Info-Tech Research Group, a déclaré : « Les systèmes hérités sont profondément imbriqués dans le tissu opérationnel de nombreuses organisations. Cependant, ils deviennent une priorité lorsqu’ils ne correspondent plus aux objectifs de l’entreprise, présentent des coûts de possession insoutenables ou posent des risques de cybersécurité et de conformité. »

La recherche souligne que relever ce défi n’est pas un événement ponctuel, mais un voyage continu. Le rapport mentionne les défis liés à la résistance au changement des employés de longue date et aux ressources limitées comme certains des obstacles auxquels les organisations sont confrontées. De plus, le manque de documentation complète pour les applications héritées existantes ajoute une autre couche de complexité au processus de modernisation.

Comme le souligne M. Oliveira : « Naviguer dans le paysage décisionnel complexe englobant les besoins de l’entreprise, les parties prenantes, les logiciels, le matériel, les ressources et les considérations financières est essentiel pour élaborer une stratégie d’application héritée réussie. »

L’étude propose un processus en trois étapes pour aider les organisations à mettre à jour leur écosystème d’applications héritées :

Comprendre : Évaluez les défis, exposez les raisons de la mise à jour, définissez les applications héritées et préparez-vous à supprimer les obstacles à la modernisation. Évaluer : Déterminez les avantages de la modernisation par capacité métier et tirez parti des fondements APM pour sélectionner les applications candidates et les hiérarchiser. Définir : Utilisez la liste des applications prioritaires pour piloter les prochaines étapes de la modernisation.

Les résultats de la recherche soulignent également les avantages de la mise à jour des applications héritées, y compris une sécurité renforcée pour une communication externe sécurisée et une expérience utilisateur améliorée par rapport aux systèmes plus anciens.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.