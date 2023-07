Trend Micro se joint au Canadian Cyber ​​Threat Exchange

Un autre fournisseur de sécurité a rejoint le Canadian Cyber ​​​​Threat Exchange (CCTX), un centre canadien de partage des cybermenaces à but non lucratif destiné aux professionnels de la sécurité informatique.

Trend Micro a déclaré cette semaine qu’elle était devenue membre pour apporter des connaissances, des informations sur les menaces et pour aider à soutenir la cyber-résilience à travers le pays.

« Trend Micro est profondément engagé dans l’innovation et trouve des moyens de protéger et de soutenir les Canadiens, les entreprises, les établissements d’enseignement et d’autres organisations », a déclaré Fabio Picoli, directeur national chez Trend Micro Canada. « Nous sommes convaincus que la collaboration avec la communauté du CCTX et l’échange d’informations opportunes et exploitables pertinentes pour le Canada est un moyen efficace de réduire les risques financiers, opérationnels et de réputation. »

La directrice exécutive du CCTX, Jennifer Qaid, a déclaré qu’elle attendait avec impatience la contribution et la collaboration de Trend Micro lors des appels hebdomadaires sur les menaces de l’organisme et sa contribution d’informations.

Parmi les autres entreprises technologiques liées à la sécurité membres du CCTX, mentionnons BlackBerry, Field Effect, l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI), Okiok Data, Optiv, Purilock, White Tuque et Accenture.

Le CCTX offre deux services principaux : un échange de données, par lequel les informations sur les cybermenaces sont recueillies et des renseignements exploitables sont partagés ; et un centre de collaboration, où les membres peuvent échanger les meilleures pratiques, techniques et idées. Les membres peuvent partager des informations de manière anonyme et sans informations d’identification du client.

Les entreprises peuvent adhérer en tant que membres ou associés, avec des frais basés sur le nombre d’employés dans leurs entreprises. Des tarifs réduits sont disponibles pour les établissements de santé, les établissements d’enseignement et les municipalités. Les taxes applicables seront ajoutées aux frais annuels.

Les associations commerciales et professionnelles peuvent s’affilier sans frais. Actuellement, il y en a 18, dont l’Association des banquiers canadiens et l’Association canadienne de l’électricité.

Il y a maintenant 170 membres, associés et affiliés, a déclaré Bob Gordon, conseiller stratégique du CCTX. Il admet que l’agence en veut plus. La participation de Trend Micro Canada fera, espérons-le, passer le mot, a déclaré M. Gordon.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.