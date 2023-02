Les magasins Indigo se remettent lentement d’une cyberattaque

La chaîne de librairies canadienne Indigo est toujours aux prises avec une cyberattaque survenue la semaine dernière.

Ce matin, le site Web de l’entreprise était toujours hors ligne. Les magasins étaient ouverts mais certains avaient des problèmes : les acheteurs du magasin Indigo du centre commercial Yorkdale de Toronto, par exemple, étaient informés samedi que les points de vente au rez-de-chaussée ne fonctionnaient pas et qu’ils devaient payer leurs achats aux stations du deuxième étage.

Immédiatement après l’attaque, les acheteurs ne pouvaient payer les articles qu’en espèces. Désormais, ils peuvent utiliser des cartes de crédit et de débit. Cependant, les clients ne peuvent toujours pas utiliser de cartes-cadeaux ou retourner des achats.

Les acheteurs sont priés de ne pas se connecter à un site prétendant être Indigo Books.

Interrogé dimanche sur la cause de l’incident, un porte-parole de l’entreprise a publié cette déclaration : « Nous travaillons fort avec des experts tiers pour recueillir plus d’informations sur cet incident et pourrons vous fournir des mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles ».

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.