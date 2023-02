Indigo admet que la cyberattaque était un rançongiciel ; des données d’employés ont été consultées

Deux semaines après avoir été victime d’une cyberattaque, Indigo Books and Music a reconnu avoir été touchée par un rançongiciel et que les données d’employés avaient été compromises.

« Le 8 février 2023, Indigo a subi une attaque de rançongiciel », indique la société dans une FAQ mise à jour sur son site Web. « Grâce à notre enquête, nous avons appris qu’il n’y a aucune raison de croire que les données des clients ont été consultées de manière inappropriée, mais certaines données des employés l’ont été. »

« Nous informons tous les employés concernés », indique le site. « Nous avons également notifié et coopérons avec les forces de l’ordre. »

« Depuis cet incident, nous travaillons avec des experts tiers pour renforcer nos pratiques de cybersécurité, améliorer les mesures de sécurité des données et revoir nos contrôles existants. »

Selon le Toronto Star, les employés ont reçu un courriel le 23 février précisant les informations copiées par l’attaquant. Elles comprennent l’adresse de courriel, le numéro de téléphone, la date de naissance, l’adresse du domicile, le code postal, le numéro d’assurance sociale et des renseignements bancaires des employés tels que les renseignements sur le dépôt direct, y compris le nom de l’institution financière, le numéro de compte bancaire et le numéro de succursale.

Les données ont été capturées entre le 16 janvier et le 8 février.

Aucun gang de rançongiciels n’a encore revendiqué la responsabilité de l’attaque, selon un chercheur sur les menaces pour une entreprise de cybersécurité.

La société a été en mesure de rétablir les ventes en ligne de livres, mais pas d’autres articles qu’elle vend.

« Les livres sont de retour », a claironné Indigo sur son site Web, affirmant que des milliers de titres sont disponibles. Cependant, les acheteurs ne peuvent rechercher que des produits de style de vie. Ceux-ci devront être achetés dans les magasins à travers le pays.

Indigo est toujours en cours de remédiation. Le site Web indique qu’il s’agit d’une « présence en ligne temporaire », ce qui suggère qu’un nouveau site Web est en cours de construction.

Selon un rapport publié récemment par Fortinet qui examine les cyberincidents au second semestre de 2022, le volume de rançongiciels dans le monde a augmenté de 16 % par rapport au premier semestre de l’année dernière.

Sur un total de 99 familles de rançongiciel observées, les cinq principales familles représentaient environ 37 % de toutes les activités de rançongiciels au cours du second semestre 2022, indique le rapport.

GandCrab, un logiciel malveillant de type rançongiciel en tant que service apparu en 2018, figurait en tête de liste. Bien que les criminels derrière GandCrab aient annoncé qu’ils prenaient leur retraite après avoir réalisé plus de 2 milliards de dollars de bénéfices, indique le rapport, il y a eu de nombreuses itérations de GandCrab pendant sa période d’activité. « Il est possible que l’héritage à long terme de ce groupe criminel se perpétue encore, ou que le code ait simplement été reconstruit, modifié et réédité. »

Dans un rapport d’IBM, également publié dans les derniers jours, qui examinait les incidents auxquels l’entreprise a été appelée à l’aide tout au long de 2022, les chercheurs ont déclaré que les incidents de rançongiciel avaient chuté l’année dernière par rapport à 2021. Cependant, le déploiement de rançongiciels était la deuxième action la plus courante après qu’un cybercriminel ait pu violer les contrôles de sécurité. L’installation d’une porte dérobée était le numéro un. Les portes dérobées conduisent à la distribution de logiciels malveillants, y compris les rançongiciels, au vol d’informations d’identification, au vol de données et à la destruction de données.

De manière alarmante, IBM a déclaré qu’il y avait eu une réduction de 4 % du temps moyen de déploiement des attaques de rançongiciel en 2022 par rapport à l’année précédente. Pour mettre cela en perspective, ce qui a pris plus de deux mois aux attaquants en 2019 a pris un peu moins de quatre jours en 2021.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.