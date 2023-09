Des sites Web météorologiques canadiens toujours en difficulté après l’attaque d’un fournisseur

Pelmorex Corp., la société mère de deux sites Web météorologiques canadiens, a toujours du mal à reprendre son plein service après qu’un fournisseur de logiciels non identifié ait été touché par une cyberattaque.

Dès jeudi, MétéoMédia.com, et le site anglophone TheWeatherNetwork.com proposaient des offres météorologiques partielles, mais pas les prévisions complètes avec les détails qui sont normalement affichées.

Le site Web de la société affiche le message suivant :

« Pelmorex Corp. a confirmé que l’entreprise a été touchée par un incident de cybersécurité associé à un tiers prestataire de logiciels. Cet incident a seulement affecté les systèmes de données météorologiques de MétéoMédia et The Weather Network. Le système En Alerte n’a pas été touché et il continue de fonctionner normalement. Des experts en cybersécurité sont activement engagés et l’enquête poursuit son cours. Les Canadiens et Canadiennes peuvent s’attendre à ce que certains de nos services soient rétablis dans les prochaines heures avec un rétablissement complet dès que possible.

Les autorités concernées ont été informées de cet incident. Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient que cet incident aurait pu causer. »

Mardi, Pelmorex a déclaré avoir « été touchée par un incident de cybersécurité lié à un fournisseur de logiciels tiers ». Cela a affecté uniquement les systèmes de données météorologiques de MétéoMédia et de The Weather Network. Le site d’origine de Pelmorex n’a pas été affecté.

Le service « En Alerte » de l’entreprise – qui diffuse des avertissements météorologiques, d’incendie et d’incidents biologiques, environnementaux et autres sur les téléviseurs, les téléphones sans fil et les tablettes – n’a pas été affecté.

Pelmorex a déclaré que des experts en cybersécurité avaient été informés. La restauration complète des sites Internet météo a été promise « dans les plus brefs délais ».

Invité à commenter, un porte-parole de Pelmorex nous a référé à la déclaration publiée sur le site Web de l’entreprise.

Le porte-parole n’a pas répondu aux questions sur le nom du fournisseur de logiciels tiers, sur la façon dont l’attaque a commencé ou sur la date à laquelle les services habituels des sites Web seront rétablis.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.