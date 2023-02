Zoho lance une nouvelle plateforme de communications unifiées

L’entreprise technologique globale Zoho vient de dévoiler sa plate-forme de communications unifiées Trident, en plus d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa plate-forme de bureau virtuel Zoho Workplace.

Trident entend aider les entreprises à communiquer et à collaborer plus efficacement sur tous les canaux, à réduire l’ambiguïté des outils et à stimuler la transformation numérique d’une organisation. La plate-forme combine le courriel, les messages, les appels audio/vidéo, le calendrier, les tâches, etc. au même endroit. De plus, Trident est la première application de bureau native de Zoho pour les courriels et le chat.

Zoho Workplace propose également désormais une suite bureautique et de messagerie infonuagique flexible et complète, basée sur un modèle de données commun et unifiée via la recherche et l’IA.

« L’objectif de Zoho Workplace est de permettre aux entreprises d’unifier leur travail à un point où la frontière entre les applications disparaît. Il est encourageant de voir autant de nouvelles entreprises rejoindre la famille Zoho, en utilisant Zoho Workplace comme centre de gravité personnalisable », a déclaré le directeur général de Zoho Canada, Chandrashekar LSP.

La société a précisé que Zoho Workplace a augmenté de 30 % au cours de la période 2021-2022 et compte désormais plus de 16 millions d’utilisateurs, une croissance qu’elle attribue à la demande croissante de solutions rationalisées et rentables, ainsi qu’à des normes plus élevées pour les utilisateurs.

La confidentialité est l’une des principales raisons pour lesquelles l’entreprise gère ses services sur sa propre infrastructure exploitée par la division de gestion informatique de Zoho, ManageEngine, qui a récemment ouvert deux nouveaux centres de données au Canada.

Après avoir promis en 2005 de ne jamais diffuser de publicités ni vendre de données, Zoho se distingue des grandes organisations qui se livrent à des abus de confidentialité « pervers » et « traitent toutes les amendes et pénalités comme un coût pour faire des affaires, car elles ont déjà gagné des milliards », a déclaré LSP.

Les migrations de Google, Microsoft et de GoDaddy Workspace Email vers Zoho Workplace ont doublé en 2022, s’est vantée la société.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités annoncées :

Zoho Voice Platform est désormais un système téléphonique complet intégré directement dans l’application de collaboration d’équipe Zoho Cliq et l’application de conférence Web Zoho Meeting. Les employés peuvent passer des appels directs, envoyer des textos et répondre aux appels entrants via les applications.

Un nouvel outil de grammaire basé sur l’IA, BluePencil, qui apporte des suggestions d’écriture et un éditeur de texte pouvant être utilisé sur n’importe quelle page Web tierce.

Universal Drag and Drop, qui vise à aider les utilisateurs à gagner du temps lorsqu’ils travaillent sur plusieurs produits de la suite Workspace.

Des capacités de gestion des appareils mobiles et de courriels protégés par mot de passe à usage unique pour améliorer la sécurité.

TrueSync est ajouté à Zoho Workdrive pour un stockage illimité. TrueSync réplique également tous les fichiers et dossiers WorkDrive sur le bureau pour permettre aux utilisateurs de basculer entre le nuage et l’ordinateur. Les fichiers peuvent être consultés et modifiés localement, sans utiliser d’espace sur le disque dur.

Zoho Workplace est disponible en trois éditions : Standard pour 3,75 $CAD par utilisateur par mois, Professionnel pour 7,50 $CAD par utilisateur par mois et Zoho Mail pour 1,25 $CAD par utilisateur par mois.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.