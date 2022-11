YULCOM choisie par le PNUD pour un grand projet en Côte d’Ivoire

Dans le cadre de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones (REF) 2022 qui avait lieu la semaine dernière à Abidjan, la firme montréalaise YULCOM Technologies a annoncé la signature d’un contrat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour développer le système de Monitoring, Reporting et Vérification (SN-MRV) de l’adaptation aux changements climatiques de la Côte d’Ivoire.

La Côte d’Ivoire est un pays signataire de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui s’est engagé dans le processus d’élaboration d’un Plan National d’adaptation aux changements climatiques, à travers le Projet de renforcement de l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans la planification du développement en Côte d’Ivoire (NAP-GCF) financé par le Fonds vert pour le climat et mis en œuvre par le PNUD.

YULCOM s’est ainsi vue confier le mandat de développer un système d’information opérationnel sur l’adaptation aux changements climatiques de la Côte d’Ivoire par le Programme National Changements Climatiques du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ivoirien et le projet NAP-GCF.

La société mettra à la disposition de la Côte d’Ivoire une plateforme informatique de recueil de données et de gestion du Système National de Monitoring, Reporting et Vérification pour l’adaptation aux changements climatiques.

À l’invitation du Conseil du patronat du Québec (CPQ), le PDG de YULCOM, Youmani Jérôme Lankoandé était sur place et il a déclaré : « l’adaptation aux changements climatiques est l’un des plus grands défis de notre temps. Nous sommes donc honorés de participer à ce projet avant-gardiste pour doter la Côte d’Ivoire d’un système d’information sur l’adaptation aux changements climatiques. »

Le PNUD est le réseau mondial de développement des Nations unies. Il promeut le changement et relie les pays aux connaissances, expériences et sources d’information en vue d’aider leurs populations à améliorer leur vie. Présent sur le terrain dans 177 pays et territoires, il aide les gouvernements et les peuples à identifier leurs propres solutions aux défis nationaux et mondiaux auxquels ils sont confrontés en matière de développement. Pour renforcer leurs capacités locales, ces pays s’appuient sur le personnel du PNUD et sur un large éventail de partenaires.