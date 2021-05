Xplornet amènera la haute vitesse dans la Côte-de-Beaupré d’ici 2022

Marie Pâris - 11/05/2021

Plus de 2 500 foyers de la MRC de La Côte-de-Beaupré auront accès aux services Internet haute vitesse d’Xplornet d’ici septembre 2022, à la suite d’un investissement commun de 6,34 millions de dollars par l’entremise de l’Opération haute vitesse Canada-Québec.

« Xplornet soutient la détermination des gouvernements du Canada et du Québec à brancher rapidement tous les foyers québécois et nous sommes fiers de contribuer à cet important effort historique », a indiqué le vice-président pour le Québec d’Xplornet, Charles Beaudet.

Xplornet recevra un montant de 3,8 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial pour soutenir le déploiement des services Internet haute vitesse.

Les investissements accélèreront notamment le déploiement d’infrastructures à Beaupré, Boischatel, Château-Richer, L’Ange-Gardien, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim, Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente et Saint-Tite-des-Caps.

Au cours des prochains mois, Xplornet procédera à un dénombrement dans les territoires visés pour s’assurer qu’aucun foyer ne sera laissé sans service.

L’Opération haute vitesse est une initiative commune des gouvernements du Canada et du Québec qui vise à assurer le branchement de 150 000 foyers, notamment grâce à des ententes avec six des plus grandes entreprises de télécommunications.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars aux infrastructures Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle.

« Nous nous sommes engagés à ce que toute la population du Québec ait accès à Internet haute vitesse d’ici septembre 2022, a commenté Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec. Grâce à l’entente de partenariat avec Xplornet, il sera possible de mettre en place des infrastructures de qualité dans la MRC de La Côte-de-Beaupré. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d’être un chef de file en matière de connectivité. »

Tags: Canada