Waverly, une nouvelle start-up en IA à Montréal

Marie Pâris - 25/06/2020

Le cofondateur de l’entreprise d’intelligence artificielle (IA) Element AI, Philippe Beaudoin, lance Waverly, une nouvelle start-up technologique.

Waverly développera « l’IA Empathique » : cette technologie exploite la compréhension du langage naturel pour permettre aux usagers de contrôler leur consommation de médias.

« Waverly est une réponse directe à la nature biaisée des plateformes de diffusion d’information actuelles, explique Philippe Beaudoin. Nous créons un outil qui permettra aux gens de gérer et contrôler en toute sérénité le contenu qu’ils consomment. »

Les algorithmes traditionnels sont ainsi repensés afin d’avoir une compréhension plus profonde des désirs et besoins de chacun, en leur permettant d’exprimer des préférences réfléchies et nuancées dans le langage de tous les jours.

Philippe Beaudoin s’est associé à Michael Kronish, l’ancien vice-président exécutif de VICE Media, et Patrick Fauquembergue, producteur exécutif et fondateur de Magasin Général Media. Sylvain Carle, ancien cadre de Twitter et de Real Ventures, se joint à Waverly en tant que conseiller officiel.

« Waverly a été conçue afin de résoudre un problème auquel nous faisons face chaque jour. Avec la quantité de contenus sans fin qui nous sont imposés, nous ne sommes plus en mesure de choisir les contenus de qualité qui nous sont réellement utiles », indique Michael Kronish.

L’entreprise a notamment reçu du financement de FounderFuel, un accélérateur axé sur le mentorat, et de Real Ventures, société de capital-risque technologique qui a investi dans 95 entreprises depuis 2011.

