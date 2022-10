VMware ouvre un nouveau centre de recherche et d’innovation en intelligence artificielle à Montréal

La société d’infonuagique VMware annonçait hier l’ouverture du Centre de recherche et d’innovation VMware Next G-AI à Montréal.

Situé au sein du Centech et de l’ÉTS (École de technologie supérieure), le nouveau centre réunira l’infrastructure et l’expertise multi nuage de VMware ainsi que les techniques émergentes de développement natif du nuage, les technologies d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, pour accélérer le développement de réseaux 5G et 6G durables .

Le lancement du laboratoire fait partie de l’initiative TETRA (Digital Equity Grid Innovation), annoncée en 2021 à la suite d’un partenariat avec Mitacs, un organisme à but non lucratif qui travaille à établir des partenariats entre l’industrie et le milieu universitaire canadien.

La société affirme que le centre de recherche et d’innovation Next G-AI soutiendra les trois programmes connectés suivants :

Recherche appliquée : Principale initiative à l’origine de TETRA et du partenariat avec Mitacs, la recherche appliquée est essentielle au développement par VMware de technologies 5G + et 6G durables, améliorant l’équité numérique et restructurant Internet en un réseau ouvert .

Laboratoire de recherche et d’innovation Next G-AI : le laboratoire de recherche et d’innovation offre aux chercheurs et aux partenaires de l’industrie un accès aux derniers logiciels et matériels qui leur permettent de valider et de démontrer rapidement des concepts clés.

Modern Application Software Factory : Le VMware Tanzu Modern Software Factory fournira à certains partenaires et startups associés au Centech un accès gratuit aux solutions VMware Tanzu et aux technologies open source, conçues pour aider les participants à mieux créer, fournir et gérer des applications infonuagiques natives conçues pour s’exécuter sur n’importe quel Kubernetes sur site, dans le nuage public ou dans des environnements périphériques.

« Les deux dernières années et demie nous ont montré à quel point des connexions Internet fiables sont essentielles à notre bien-être. Ce nouveau Centre de recherche et d’innovation place notre métropole, une fois de plus, sur la carte en tant que ville où le savoir et le talent sont dédiés à répondre aux problèmes urgents avec les plus hauts standards de qualité. a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International.

VMware, ainsi que Mitacs et l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), ont également annoncé une nouvelle catégorie de prix spécifique au Canada dans le cadre du défi Connecting the Unconnected, qui recherche de nouvelles solutions pour un accès Internet universel et abordable. Le Challenge 2023 débutera au printemps prochain.

« Internet est un point d’accès essentiel à l’éducation, aux opportunités économiques et aux informations et services de santé », a déclaré Mary Ward-Callan, directrice générale des activités techniques de l’IEEE. « Cependant, près de la moitié du monde reste déconnecté. Grâce à notre partenariat avec VMware et Mitacs, nous cherchons à travailler avec des concurrents canadiens intéressés à s’attaquer à ce problème humanitaire critique. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.