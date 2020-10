VMware lance des solutions pour soutenir le télétravail

Marie Pâris - 01/10/2020

Lors de la conférence VMWorld 2020, qui se déroule cette semaine en ligne, VMware a annoncé des solutions avec plus de contrôle de sécurité et une gestion simplifiée pour améliorer le travail à distance. Ces différentes solutions seront lancées entre octobre et février.

Les solutions combinent les fonctionnalités de SASE (Secure Access Service Edge), Digital Workspace et la sécurité des terminaux pour aider les services informatiques à gérer et à optimiser l’accès sécurisé à n’importe quelle application, sur n’importe quel nuage et depuis n’importe quel appareil.

La plateforme SASE allie le réseau et la sécurité du nuage avec l’accès aux réseaux via Zero Trust. VMware a en outre étendu son réseau mondial à plus de 2 700 nœuds de services répartis sur 130 points de présence.

Le Edge Network Intelligence donnera quant à lui aux services informatiques plus de visibilité et de télémétrie dans l’expérience utilisateur. La solution Dell EMC SD-WAN a également été améliorée pour inclure un LTE afin de prendre en charge les sites temporaires et de rendre plus fiable le travail à domicile.

VMware a également présenté Secure Access, un service d’accès réseau Zero Trust qui combinera VMware Workspace ONE et VMware SD-WAN dans une seule offre hébergée dans le nuage.

Le nouveau service Cloud Web Security intégrera nativement dans la solution SASE la passerelle web sécurisée de Menlo Security, le service de brokering d’accès au nuage et les capacités d’isolation du navigateur à distance. Le pare-feu NSX sera également intégré à la plateforme SASE, avec des options de déploiement.

VMware a aussi annoncé Workspace Security Remote, qui combine la gestion unifiée des points d’extrémité, la sécurité de ces points et le soutien informatique à distance dans une solution intégrée pour la protection des appareils.

La VDI Workspace Security intègre quant à elle Horizon et Carbon Black Cloud pour fournir des applications virtuelles sécurisées.

Tags: Cloud Web Security