Visite du chancelier allemand Olaf Scholz au Canada

C’est hier que le chancelier allemand Olaf Scholz a entamé sa première visite au Canada depuis son élection en septembre dernier. Bien que la nature de sa visite de trois jours soit essentiellement politique, elle comporte un volet technologique.

Arrivé dimanche soir à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, le chancelier Scholz a été accueilli par la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland. Outre Montréal, sa courte visite le mènera à Toronto, Ontario et Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador.

Pour le segment montréalais de sa visite, le chancelier Scholz et le premier ministre Trudeau vont d’abord participer à un dîner de réseautage en compagnie de représentants d’entreprises canadiens et allemands dans le but de favoriser les occasions de partenariat, y compris dans le secteur des minéraux critiques et de l’automobile, a indiqué le bureau du premier ministre dans un communiqué.

Par la suite, les deux dirigeants visiteront le Mila dans le but de faire connaître les avancées du Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle et de souligner la coopération entre le Canada et l’Allemagne à l’égard du développement et de l’utilisation responsables de l’intelligence artificielle.

Le Mila est l’Institut québécois d’intelligence artificielle (anciennement Montreal Institute for Learning Algorithms, d’où son nom), un organisme qui rassemble des chercheurs spécialisés dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique. Fondé en 1993 au sein de l’Université de Montréal par le professeur Yoshua Bengio, il a pour vocation la recherche fondamentale, l’application des technologies en intelligence artificielle et la création de jeunes pousses, dont la moitié sont des entreprises étudiantes.

Demain, le premier ministre Trudeau se rendra à Toronto où il participera au Sommet virtuel des chefs d’État et de gouvernement sur la plateforme internationale pour la Crimée. Il prendra également la parole à l’occasion du forum des gens d’affaires Canada-Allemagne afin de promouvoir une coopération accrue entre les deux pays pour faire face aux enjeux mondiaux actuels, notamment la sécurité énergétique et les changements climatiques.

Mercredi, c’est à Stephenville que se terminera la visite du chancelier Scholz où, toujours en compagnie de Justin Trudeau, il visitera un salon professionnel sur l’hydrogène, où les deux homme politiques pourront parler avec des spécialistes et voir différents services, technologies et projets axés sur l’hydrogène propre.